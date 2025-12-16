Denizli'de Berber ve Kuaförlerde Haksız Rekabetin Önüne Geçildi

Denizli Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmeciler Odası Başkanı Yakup Güleç, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek bin 500 üyeyi yerli ve yabancı eğitmenlerle bir araya getirdiklerini açıkladı. Oda, mesleki eğitim, belge temini ve denetim çalışmalarına ağırlık vererek sektörde adil rekabeti sağlamayı hedefliyor.

Eğitim ve mesleki destek

Görev süreci içerisinde hayata geçirilen projeler hakkında bilgi veren Denizli Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmeciler Odası Başkanı Yakup Güleç, "Üyelerimizin çocukları daha iyi imkanlarla yetişmesi için Denizli’nin en uygun kreşini 3 yıldır üyelerimize sunduk. Odamıza ait olan araç ile gerektiğinde üyelerimizin alacağı fiş, fatura, faaliyet belgesi ve oda aidat ödemesi işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için işletmelerine kadar giderek kolaylık sağlıyoruz. İş yerlerinde kullanılan makinelerin tamir bakımı ücretsiz, parça değişiminde sadece yedek parça maliyetine yapılıyor. Firma ve kurumlarla indirim protokolleri imzalayarak üyelerimizin indirimlerden faydalanmalarını sağladık. Sosyal yaşamlarında her alanda destek olduk. Merkezde bulunan her mahallemizde belirli periyotlarda üyelerimizle bir araya gelerek şeffaf yönetim ve hesap verilebilirlik anlayışıyla toplantılar gerçekleştiriyoruz. Her yıl düzenlenen çeşitli Antalya, İzmir, Ankara mesleki fuarlarına ücretsiz ulaşım desteği vererek üyelerimizin mesleki kariyerlerine katkıda bulunuyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana toplam 48 eğitim ile üyelerimizin mesleki kariyerlerine katkıda bulunarak meslektaşlarımızı alanında uzman isimlerle buluşturuyoruz. 11 Şubat 2024 başta olmak üzere Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek bin 500 meslektaşımızın katılımıyla yerli ve yabancı eğitmenlerle bir araya getirdik. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek kendimizden kendi içimizden eğitmenler çıkararak, yerel ve ulusal eğitimler vermeye gönderdik. Uzun süreli çalışmalarımız doğrultusunda fiyat listelerinde yüzde 80 birliği sağlayarak meslekte haksız rekabeti önlüyoruz."

Ustalık belgeleri ve kayıt dışı çalışmayla mücadele

Ustalık belgesi olmayanlara destek başlığıyla açıklama yapan Güleç, MYK sınavları düzenleyip kalfalık ve ustalık belgesi olmayan üyelerin belge almasına yardımcı olduklarını vurguladı. Başkan Güleç ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Büyük uğraşlarımızla kapsam dışı olan protez tırnak, manikür-pedikür, ağdacılık, dövmecilik, piercing uygulama, kalıcı makyaj, masaj uygulayıcısı, kumaş katlama türban kalfalık ve ustalık belgelerini odamızda sınav yaparak üyelerimize kazandırdık. Bu belgelerler belediyelerden açma ruhsatı alabiliyorlar. Üyelerimizin elleriyle icra ettikleri sanatın değerini korumak amacıyla düşük ücretli hizmet vererek emek değerini suistimal edenlere fırsat vermiyoruz. Evde, apartta ve merdiven altı kayıtsız kaçak çalışarak işletmelerinde alın teriyle çalışan üyelerimizin hakkına girenleri büyük oranda engelledik"

Sosyal gönüllülük ve çevre projeleri

Mesleki faaliyetlerin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiklerini belirten Güleç, doğaya ve topluma yönelik çalışmaları şöyle anlattı:

"Üyelerimize yönelik sosyal projeler kapsamında ‘Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile bugün elinizdeki fidanı dikin’ hadis-i şerifinden ilhamla 2023 yılında 3 bin 500 adet badem fidanı dikimi gerçekleştirerek doğaya sürdürülebilir bir katkı sağladık. Gönüllü meslektaşlarımızla birlikte huzurevindeki kıymetli büyüklerimize ve devlet koruması altındaki sevgili çocuklarımızın ücretsiz bakımlarını gerçekleştiriyoruz"

