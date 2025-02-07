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Depremden Etkilenen İllerde Nüfus Artışı Başladı

6 Şubat 2023 depremleri sonrası nüfusu azalan illerde, özellikle Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da nüfus tekrar artmaya başladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:11
Depremden Etkilenen İllerde Nüfus Artışı Başladı

Deprem Sonrası Nüfus Artışı Gözlemleniyor

6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından, bölgede yaşanan nüfus kaybı yavaş yavaş tersine dönmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, depremlerden etkilenen illerde, özellikle Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da nüfus artışı yaşandığı görülüyor.

Kahramanmaraş ve Diğer İllerin Nüfus Verileri

Bir yılı aşkın bir süre içerisinde deprem sonrası toparlanma sürecine giren Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman gibi illerde nüfus artışı dikkat çekiyor. Kahramanmaraş, 2022-2023 döneminde nüfusunu binde 53 oranında kaybetmişken, 2023-2024 döneminde binde 15,5 oranında bir artış gösterdi.

Hatay’da nüfus, 2023’te binde 87,6 azalmadan sonra geçen yıl binde 11,3 oranında yükseldi. Adıyaman ise benzer bir grafik sergileyerek, 2022-2023 döneminde binde 48,7 azalırken, 2023-2024 döneminde binde 10 artış gösterdi.

Diğer İl ve İlçelerin Durumu

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve diğer illerde de benzer bir trend izleniyor. Örneğin, Gaziantep’in nüfusu geçen yıl binde 13,4, Şanlıurfa’da binde 10,7, Malatya’da ise binde 10,4 arttı. Kilis, deprem sonrası artış gösteren iller arasında yer alırken, nüfusu 2022-2023 döneminde binde 47,9, 2023-2024 döneminde binde 10 yükseldi.

Öte yandan, Elazığ’da 2023 yılı itibarıyla nüfus binde 21,6 artmasına karşın, geçtiğimiz yıl binde 0,8 azalmıştı.

İlçelerdeki Nüfus Değişimleri

Özellikle Kahramanmaraş'ta Elbistan, nüfus artışının en fazla yaşandığı ilçe olarak dikkat çekiyor. Elbistan, 2023 yılında binde 100,82 gerilemişken, geçen yıl binde 19,31 artış gösterdi. Hatay’ın Antakya ilçesinde de benzer bir artış yaşandı; Antakya’nın nüfusu 2022-2023 döneminde binde 289,9 azalırken, geçen yıl binde 3,23 arttı.

Nüfus Artış Hızındaki Değişim

Depremden etkilenen iller arasındaki yaşanan nüfus değişimlerini inceleyen veriler, 2022-2023 ve 2023-2024 dönemlerindeki nüfus artış hızını şu şekilde göstermektedir:

İl 2022-2023 (binde) 2023-2024 (binde)
Kahramanmaraş -53 15,5
Hatay -87,6 11,3
Adıyaman -48,7 10
Osmaniye -3,1 6,1
Gaziantep 4,7 13,4
Şanlıurfa 20 10,7
Malatya -89,9 10,4
Diyarbakır 7,3 8,5
Adana -1,7 4,5
Kilis 47,9 10
Elazığ 21,6 -0,8

Sonuç olarak, deprem sonrası yaşanan olumsuz etkilerin ardından, söz konusu illerde nüfus artışı, bölge halkının yeniden yerleşim için umutlu olduğunu gösteriyor.

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