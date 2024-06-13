Devlet her eve 5000 TL yardımı başlattı! Dar gelirliye sürpriz ödeme geldi

Devlet ihtiyaç sahibi ailelere elini uzatmaya devem ediyor. Bir destek haberi Kurban Bayramı öncesi geldi.Detaylar haberimizde...







BAYRAM HARÇLIĞI DEVLETTEN! 5000 TL DESTEK ÖDEMESİ YATACAK

Devlet düşük gelirli kişilere izin yardımı sağlıyor. 5.000 TL'lik emekli maaşı Kurban Bayramı'na birkaç gün kala ödenecek.

Devlet, Kurban Bayramı'na birkaç gün kala dar gelirli vatandaşlara bayram harçlığı ödeyecek. Özellikle çocuklu ailelere yönelik yeni ödeme PTT tarafından ödenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen ortalama nafaka miktarı 5.000 TL'dir. Sosyal yardım olarak aylık olarak ödenen bu ödeme, Kurban Bayramı nedeniyle ileriye aktarılıyor. 10 Haziran'dan itibaren ödemeler, şartları taşıyan vatandaşların T.C. kimlik numaralarına göre hesaplara yatırılacak.

Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Dar gelirli ve yoksul aileler, devlet yardımlarının bayramdan önce dağıtılıp dağıtılmayacağını merak ediyor. Türkiye'de milyonlarca insan sosyal yardımlardan yararlanıyor. Ekonomik ve sosyal destek yani SED desteği en önemli destek biçimlerinden biridir. Bir sonraki bayramdan önce sosyal yardımlar alınıp alınmayacağı sorusuna yanıt verildi. Bakanlık son dakika açıklaması yaparak yardım alan vatandaşlara müjdeli haberi verdi.

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ ÖNE ÇEKİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, son dakika açıklaması yaparak, haziran ayı sosyal yardım ödemesinin Kurban Bayramı nedeniyle havale edildiğini söyledi. Tatilden önce yapılması gereken ödemeler arasında çocuklu ailelere ekonomik ve sosyal destek de yer alıyor. Ortalama 5.000 TL tutarındaki SED yardımı, Kurban Bayramı öncesinde hak sahibi vatandaşlara dağıtılacak. 10 Haziran'da başlaması planlanan ödemeler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamına göre yapılacak.

PTT'DEN ALABİLİRSİNİZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen sosyal yardım ve emekli maaşlarının büyük bir kısmı PTT aracılığıyla hesaba aktarılacak. T.C. kimlik kartınızla ödeme almak için 10 Haziran'dan itibaren size en yakın PTT acentesine başvurabilirsiniz. Ancak kayıt sırasında Ziraat Bankası IBAN numarası verenler hesap numaralarından sosyal yardım alabilirler.