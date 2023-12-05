Devletten 2 ayda bir 600 TL nakit yardımı! Bu iki şartı sağlayan çocuk, genç, yetişkin herkese ödeniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi kişilere yönelik çeşitli destek programları uygulamaktadır. Bu kapsamda ihtiyaç sahiplerine 2 ayda bir 600 TL nakit yardımı yapılmaktadır. İşte detaylar..

Devletten 2 ayda bir 600 TL nakit yardımı! Bu iki şartı sağlayan çocuk, genç, yetişkin herkese ödeniyor
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, maddi yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara "Sosyal Yardım" programı kapsamında ödeme yapıyor. Bu destek sağlık, beslenme, barınma, yaşlılar, aileler, engelliler ve eğitim alanlarında sağlanmaktadır.

Öksüz ve Yetim Yardımı

Bu program hakkında daha fazla bilgiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden ulaşılabilir. Annesini, babasını veya her ikisini birden kaybeden ihtiyaç sahibi olan çocuklar bu yardımdan faydalanabilmektedir.

Kimler faydalanıyor?

Devletten 2 ayda bir 600 TL nakit yardımı

Anne vefat etmişse eğer babaya, baba vefat etmişse eğer anneye, her ikisi de vefat etmişse eğer çocuğa bakan kişiye,

3294 sayılı Kanun kapsamında olan ihtiyaç sahibi çocuklara destek ödemesi sağlanıyor.

Başvuru ve ödeme detayları:

Başvuru için kimlik doğrulama belgeleri yeterlidir. Ödemeler aylık olarak hesaplanır ve iki ayda bir 600 TL'lik artışlarla yapılır. 10 ay boyunca toplam ödeme tutarı 3.000 TL'dir.

Bu yardım, ebeveynlerini veya ebeveynlerini kaybetmiş ihtiyaç sahibi çocuklara yöneliktir.

Kimliğiniz varsa başvuruda bulunabilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yetim Yardım Programı, Türkiye'de maddi yardıma ihtiyacı olan ailelere ve çocuklara kritik destek sağlıyor. Özellikle ebeveynini kaybetmiş çocukların hayatlarını biraz daha kolaylaştırmayı amaçlayan bu program, ailelerin üzerindeki maddi yükü de hafifletmeyi amaçlıyor.

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