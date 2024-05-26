Devletten sosyal yardım alanlara piyango çıktı! Bu karar milyonları bayram ettirecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen destek ödemeleri halen devam etmekte. Devletin sosyal yardım ödemelerine zam yapacağı haberi yardım alanların yüzünü güldürecek. Detaylar haberimizde…







SOSYAL YARDIM ALANLAR ZAM İLE SEVİNECEK! ZAM KESİN YAPILACAK İŞTE TAHMİNİ ORANLAR

Sosyal yardım ödemelerinin ne oranda artırılacağı ve emeklilik ödemelerinin ne zaman artırılacağı Mayıs ortasında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 20 Mayıs'a kadar aile nafakası ödemelerini, evde bakım maaşlarını, ekonomik ve sosyal destek ödemelerini, yaşlılara ve engellilere yönelik emeklilik maaşlarını 10-20 Mayıs tarihleri arasında ülke çapında uygun vatandaşların hesaplarına yardım için gönderdi. Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanıyor. İnternet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı duyurularla kamuoyu bilgilendirilirken, sosyal yardımların artırılması da endişe duyulan konulardan biri. Bu kapsamda emekli aylıklarına yapılan artışın tarihi ve bu artıştan kaynaklanan sosyal yardımların miktarı araştırılıyor.

SOSYAL YARDIMLAR NE KADAR ARTACAK?

Ay ortası emeklilik ödemeleri, önceki aylarda olduğu gibi mayıs ayında da ülke genelinde hak sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılırken, sosyal yardım programlarından yararlanan vatandaşlar, önümüzdeki dönemde ne gibi artışların yaşanacağını merak ediyor. Ocak ayında memur maaş katsayılarına göre sosyal yardımlar artırılırken, emekli maaşları da yüzde 50'ye yakın oranda artırıldı. Bu kapsamda sosyal yardımların Temmuz ayında memur maaş katsayısına bağlı olarak artması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, emekli maaşının artması durumunda mevcut tutara ilişkin de açıklama yapacak.

SOSYAL YARDIM ZAM TAHMİNİ

Sosyal yardım ödemelerinin ne oranda artacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak son aylardaki enflasyon verilerine göre yapılan tahminlere göre, ilk dört ayda açıklanan enflasyon farkları nedeniyle sosyal yardımların yüzde 20 ila 25 oranında artması bekleniyor. Yılın. yılın yüzde 18,70'i olarak belirlendi. Evde bakım ücretleri, ekonomik ve sosyal destek hibeleri ile yaşlı ve engelli emekli maaşlarının yüzde 20 ila 25 oranında artırılmasına karar verilmesi halinde, ödeme miktarı konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekiyor. Duyurular halihazırda resmi internet sitesinde yayınlanacak.