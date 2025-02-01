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DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak, ACI EUROPE Yönetim Kurulu Üyesi Oldu

DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak, ACI EUROPE Yönetim Kurulu'na seçilerek Türkiye'nin havacılık politikasındaki rolünü güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 15:14
DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak, ACI EUROPE Yönetim Kurulu Üyesi Oldu

Havacılık sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Enes Çakmak, oy birliğiyle ACI EUROPE Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Bu seçim, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen toplantıda gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, Çakmak'ın bu önemli göreve getirilmesinin sektörel etkilerine dikkat çekti. ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec, Çakmak'ı tebrik ederek gelişmeden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Havacılık sektörünün gelişimi için politika belirleyici kurumlarla etkileşim halinde olan ACI Europe, uluslararası standartların oluşturulmasında da öncülük ediyor. Çakmak'ın bu konseydeki yeri, Türkiye'nin Avrupa havacılık politikalarındaki söz sahibi olma konusunu daha da güçlendiriyor.

ACI Europe, Avrupa'daki en önemli havalimanlarını temsil eden kuruluşlardan biri olup, 55 ülkede 500'den fazla havalimanını bünyesinde barındırıyor. Bu noktada, Avrupa hava trafiğinin %90'ından fazlasını yöneten bu havalimanları, sektörün geleceği için de kritik çalışmalar yürütüyor. Çevresel sürdürülebilirlik, operasyonel verimlilik ve dijitalleşme gibi alanlarda yürütülen projelerle ACI Europe, havacılık endüstrisinin dönüşümüne katkı sağlamayı hedefliyor.

DHMİ, 2024 yılında en yüksek sayıda Havalimanı Karbon Akreditasyonu Sertifikası'na sahip havalimanı işletmecisi olarak ACI tarafından ödüllendirilmişti. Ülke genelinde bu sertifikaya sahip 50 havalimanı bulunuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Çaba Göstermekte

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin coğrafi konumunu vurgulayarak ülkenin 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde yer aldığını belirtti. Hava yolu ulaşımına yapılan yatırımların Türkiye'yi sektörde küresel bir oyuncu haline getirdiğini ifade eden Uraloğlu, şöyle konuştu:

"23 Ocak'ta açıklanan Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı 2024 Raporu'nda da ülkemizin havacılık sektöründeki başarıları bir kez daha belgelendi. İstanbul Havalimanı'mız, günlük ortalama 1401 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. Amsterdam, Londra ve Paris gibi büyük şehirleri geride bırakarak 3 yıl üst üste zirvede yer aldı. Ülkemiz, günlük ortalama 3 bin 140 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada bulunmaktadır."

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