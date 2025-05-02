Dış Ticarette Nisan Ayı Verileri: İhracat 20,9 Milyar Dolarla Yükseldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Nisan Ayı Dış Ticaret Rakamları Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayı dış ticaret verilerini Diyarbakır Valiliği'nde düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna sundu. Bakan Bolat, yaptığı açıklamada, "Nisanda mal ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre %8,5 artışla 20,9 milyar dolara yükselmiştir. Bu, en yüksek ikinci nisan ayı rakamı olarak kaydedildi." ifadelerini kullandı.

Küresel Olumsuzluklara Rağmen İhracatta Artış

Bolat, son yıllarda yaşanan bölgesel savaşlar, tedarik zinciri aksaklıkları ve gümrük vergilerinin artması gibi sorunların küresel ticareti olumsuz etkilediğini belirtirken, buna rağmen IMF, Dünya Bankası ve OECD'nin Türkiye için büyüme tahminlerini yükselttiğini vurguladı.

Işsizlikte Tarihi Düşüş

Ayrıca, Türkiye ekonomisinin son 18 çeyrek boyunca kesintisiz büyüdüğüne dikkat çeken Bolat, Mart ayı itibarıyla işsizlik oranının %7,9'a gerilediğini, bu oranın son 20 yılın en düşük seviyesi olduğunu belirtti.

İhracatta Yükselişin Nedenleri

Bakan Bolat, nisan ayı ihracatının bir iş günü fazlalığının yanı sıra parite değişimlerinin de etkili olduğunu ifade etti: "Paritenin euro lehine gelişmesi, ihracatımıza yaklaşık 440 milyon dolar pozitif etki yaptı."

İthalatta Artış ve Ticaret Açığı

Nisan ayında mal ithalatının geçen yılın aynı ayında %12,9 artarak 33 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Bolat, nisan ayı dış ticaret açığının ise 12 milyar 38 milyon dolar olarak belirlendiğini açıkladı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da %63,5 olarak gerçekleşti.

Cumhuriyet Rekoru: Yıllık İhracat 265 Milyar Dolar

Bolat, son 12 ayda yıllık ihracatın Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 265 milyar dolara ulaştığını, bunun son 4 ayda 3,2 milyar dolar net mal ihracat artışı sağladığını ifade etti.

Hizmetler İhracatındaki Artış

Nisan itibarıyla, hizmetler ihracatının da 116,4 milyar dolara yükseldiğini belirten Bolat, "İlk dört ayda Almanya, İngiltere ve ABD en çok ihracat yaptığımız ülkeler oldu." şeklinde konuştu.

Küresel Krizlere Rağmen Yükseliş

Bakan Bolat, Türk ekonomisinin "kriz savar" gücünün yüksek olduğunu ve Türkiye'nin küresel ekonomik belirsizlik ortamında yükselmeye devam ettiğini sözlerine ekledi. İhracatın istihdam ve üretim açısından önemine değinerek, Türkiye'nin güvenilir bir tedarik merkezi haline geldiğine dikkat çekti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Diyarbakır Valiliği'nde düzenlediği basın toplantısında, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Diyarbakır Valiliği'nde düzenlediği basın toplantısında, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.