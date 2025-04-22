Diyarbakır'da 16. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı

Diyarbakır'da 16. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Diyarbakır'da, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Mezopotamya Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen 16. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı görkemli bir açılış töreni ile kapılarını açtı.

Fuara, Tarım ve Orman Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve birçok kuruluşun destekleriyle Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılışın ardından yapılan törene katılan TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, önemli mesajlar verdi.

Bir Gelecek İnşa Etme Vaktidir

Eker, yaptığı konuşmada, geçmişte yaşanan acılara değinerek, "Vakit arkamıza bakıp acılarımızı yarıştırma vakti değildir. Vakit geleceğe bakıp birlikte barış içerisinde, kardeşlikle bir geleceği birlikte inşa etmenin vaktidir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, 410 bin hektar sulanabilir tarım arazisine sahip Diyarbakır'da tarımsal üretimin arttırılması gerektiğini vurguladı.

Küresel Tehlikelere Dikkat

Eker, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi tehditlerle de mücadele etmek gerektiğine dikkat çekti. Bu yıl yağış miktarının geçen yıla göre %61 azaldığını belirterek, tarımsal üretim üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğini ifade etti.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ise fuara 127 firmanın ve 300 markanın katıldığını, 18 ilden temsilcilerin yer aldığını belirtti. Fuara yaklaşık 150 bin ziyaretçi bekleniyor.

Fuarda Yoğun İlgi

Konuşmalar sonrasında fuarın açılış kurdelesi kesildi ve katılımcılar, stantları gezerek sergilenen ürünleri inceledi.

Programa CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, ve çeşitli kamu kurum temsilcileri katıldı. Fuarda, yerel tarım ve hayvancılıkla ilgili en yeni teknolojiler ve ürünler sergilenecek.

Fuar, 26 Nisan tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

Diyarbakır'da "16. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da "16. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı"nın açılışı gerçekleştirildi.