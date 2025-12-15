Sarıgöl'de Budama Maliyeti Üreticiyi Ailece Bağa İndirdi

Yevmiye artışı üreticileri kendi çözümlerine zorladı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde üzüm bağlarında başlayan budama çalışmaları, artan işçilik ücretleri nedeniyle üreticiler için aile emeğine dayalı bir sürece dönüştü.

Sarıgöl Ziraat Odası tarafından budama yevmiyesinin 1.500 lira olarak açıklanmasının ardından, birçok budama ekibi bu ücret üzerinden çalışmaya başladı. Bu durum, üzüm üreticilerini farklı çözümler aramaya yöneltti.

Yüksek maliyetlerle karşılaşmak istemeyen üreticiler, makas ve testerelerini alarak eşleri ve yakınlarıyla birlikte bağlarda budama yapmaya başladı.

Sarıgöllü üzüm üreticisi Ramazan Karahan, budama işinin mart ayı sonuna kadar sürdüğünü belirterek, "Havalar uygun olduğu sürece bağımıza geliyoruz. Eşimle, kayınpederimle birlikte çalışarak budamayı kendimiz yapıyoruz. Böylece ciddi bir masraftan kurtulmuş oluyoruz" diye konuştu.

Üreticiler, ailece yapılan budama çalışmalarının hem maliyetleri düşürdüğünü hem de bağların daha özenli şekilde bakımının yapılmasını sağladığını dile getiriyor.

