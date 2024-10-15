DOLAR
34,25 0,11%
EURO
37,4 0,14%
ALTIN
2.916,32 0,08%
BITCOIN
2.245.665,35 0,6%

Doğal Gaz Fiyatları Düşüş Göstermeye Devam Ediyor

Son günlerde doğal gaz fiyatlarında önemli değişiklikler yaşandı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:21
Doğal Gaz Fiyatları Düşüş Göstermeye Devam Ediyor

Spot Doğal Gaz Piyasasında Son Durum

Dün spot doğal gaz piyasasında, 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 984 lira olarak belirlendi.

İşlem Hacmi ve Ticaret Miktarı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasada dün işlem hacmi 4 milyon 173 bin 67 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 7 milyon 438 bin 10 lira olarak kaydedilmişti.

Gaz Ticaret Miktarı

Bununla birlikte, spot doğal gaz piyasasında gaz ticareti miktarı 349 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Dengeleme Gazı Fiyatları

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 583 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 384 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün 119 milyon 417 bin 347 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen toplam gaz miktarı ise 119 milyon 706 bin 601 metreküp olarak kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avro Bölgesi'nde Kredi Talebi Artış Gösterdi
2
Hazine İhaleleri ile 27,2 Milyar Lira Borçlandı
3
TCMB Güncel Döviz Kurları
4
4A 4B 4C emeklisine 18.000 TL'ye kadar şipşak ödeme! Tek şartı sağlayanın anında hesabında
5
TOGG CEO'su Karakaş, Dünya Yol Kongresi'nde Mobilite Hedeflerini Açıkladı
6
Hazine İhaleleri ve Kira Sertifikası Satışı İle Pazar Hareketlenecek
7
SPK'den Dolandırıcılık Uyarısı: Yanıltıcı Paylaşımlara Dikkat

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor