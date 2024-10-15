Doğal Gaz Fiyatları Düşüş Göstermeye Devam Ediyor

Spot Doğal Gaz Piyasasında Son Durum

Dün spot doğal gaz piyasasında, 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 984 lira olarak belirlendi.

İşlem Hacmi ve Ticaret Miktarı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasada dün işlem hacmi 4 milyon 173 bin 67 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 7 milyon 438 bin 10 lira olarak kaydedilmişti.

Gaz Ticaret Miktarı

Bununla birlikte, spot doğal gaz piyasasında gaz ticareti miktarı 349 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Dengeleme Gazı Fiyatları

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 583 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 384 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün 119 milyon 417 bin 347 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen toplam gaz miktarı ise 119 milyon 706 bin 601 metreküp olarak kaydedildi.