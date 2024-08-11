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Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacimleri

Spot doğal gaz fiyatları 11 bin 805 lira 58 kuruş olarak belirlendi, işlem hacmi ise 15 milyon 417 bin 630 lira oldu.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 14:13
Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacimleri

Spot Doğal Gaz Piyasasındaki Gelişmeler

Dün, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11.805,58 TL olarak belirlenmiştir.

Piyasa Verileri

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün toplam işlem hacmi 15.417.630 TL olarak kaydedilmiştir. Bu rakam, bir önceki gün 11.345.630 TL olarak açıklanmıştı.

Gaz Ticaretinde Detaylar

Dün itibarıyla, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gaz ticaret miktarı 1.306.000 metreküp olarak gerçekleşmiştir. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12.395,86 TL, satış fiyatı ise 11.215,30 TL olarak belirlenmiştir.

Doğal Gaz Girişi ve Arz

Türkiye'ye dün 132.387.689 metreküp doğal gaz girişi sağlanmış, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 131.567.680 metreküp olarak kayıtlara geçmiştir.

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