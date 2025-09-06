DOLAR
Doğan Zaimoğlu'nun Katlanabilir Konteyner Projesi Kızlarıyla Hayata Geçti

Bilecikli iş insanı Doğan Zaimoğlu'nun 2023 depremleri sonrası başlattığı alüminyum katlanabilir konteyner projesi, kızları tarafından tamamlanıp seri üretime alındı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 11:32
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde geçen yıl vefat eden iş insanı Doğan Zaimoğlu'nun 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında başlattığı alüminyum katlanabilir konteyner projesi, kızları Didem Zaimoğlu Yiğit ve Ayşenur Zaimoğlu Hatipoğlu tarafından tamamlanarak üretime alındı.

Projenin doğuşu ve sürdürülebilir miras

Zaimoğlu, deprem sonrası yaşanan barınma sorunlarına çözüm üretmek amacıyla yaklaşık 2 yıl önce AR-GE sürecini başlattı. Proje, Zaimoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından aile tarafından sahiplenildi ve tamamlandı. Firma yöneticisi Didem Zaimoğlu Yiğit, AA muhabirine projenin kendileri için ayrı bir önem taşıdığını belirterek, babalarının projeye insani bir bakış açısıyla yaklaştığını vurguladı.

Üretim kapasitesi ve teknik özellikler

Üretimi Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki alüminyum fabrikasında gerçekleştirilen konteynerler, 15 metrekare kullanım alanına sahip. Katlandığında yüksekliği 38 santimetre olan ürünler, bir tıra 12 adet sığabiliyor. Fabrikada gelen taleplere göre aylık 70 ila 100 adet arası üretim yapılıyor.

Konteynerler, 3 dakikada vida kullanmadan kilit sistemiyle açılıp kapanabiliyor. İç tasarım olarak 1+1 daire konforunda düşünülmüş; bir odasında mutfak ve yaşam alanı, diğerinde ek bir oda bulunuyor. Soğuk ve sıcak su ile klima tesisatı altyapısına uygun olan yapı, yanmaya dayanıklı kaliteli malzemeyle üretiliyor.

Kullanım alanları ve pazar

Ürün, acil barınma ihtiyacının yanı sıra afet sonrası geçici ofis, klinik, eğitim ve sosyal alanlar için de uygun olarak tanımlanıyor. Didem Zaimoğlu Yiğit, projenin yalnızca afet amaçlı düşünülmemesi gerektiğini, örneğin geçici hastane alanları olarak da kullanılabileceğini ifade etti. Ayrıca kurumsal firmalardan olumlu dönüşler ve siparişler aldıklarını, yurt dışı görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

Aile için anlamı

Yiğit, babalarının projeye büyük emek verdiğini ve onların vizyonunu ileri taşıdıklarını söyleyerek, "Babam proje için gerçekten çok ciddi emek verdi... Projenin ortasındayken hayatını kaybetti. Bu süreçte bizim için bir kız kardeş gibi oldu proje" ifadelerini kullandı. Projenin artık satışa sunulabilir hale gelmesinin aile için gurur verici olduğunun altını çizdi.

Sonuç: Osmaneli'de başlayan ve Zaimoğlu ailesinin mirası olarak sürdürülen katlanabilir konteyner projesi, pratik kurulumu, taşınabilirliği ve çok amaçlı kullanım özellikleriyle hem iç pazarda hem de uluslararası alanda ilgi görüyor.

