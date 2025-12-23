Dolap 2024 Döngüsel Etki Raporu: İkinci El Satışlarla 307 bin 340 Ton Karbon Azaltıldı

Dolap 2024 Döngüsel Etki Raporu yayımlandı

Dolap, ikinci Döngüsel Etki Raporunu açıkladı. 2024 yılı boyunca platform üzerinden gerçekleştirilen ikinci el satışlar sayesinde 307 bin 340 ton karbon eşdeğeri (COe) karbon ayak izi engellendi. Platformda bir yılda yeniden dolaşıma kazandırılan 16 milyondan fazla ürün, yeni üretim ihtiyacını azaltarak doğal kaynak kullanımı, enerji tüketimi ve karbon salımı üzerinde somut fayda sağladı.

İkinci el alışverişin ölçülebilir çevresel etkileri

Rapora göre tek bir giysinin ikinci el dolaşımına sokulması ortalama 25-30 kilogram karbondioksit salımını engelliyor. Yeniden kullanım, geri dönüşüme kıyasla yüzde 90’a varan enerji tasarrufu sağlarken binlerce litre su kullanımının önüne geçiyor. 2024 yılı satışlarıyla önlenen 307 bin 340 ton COe, 80 bin 456 benzinli aracın bir yıl trafikten çekilmesine, 71 bin 882 evin yıllık elektrik tüketimine veya 177 milyon litre dizel kullanımına eşdeğer bir kazanç sunuyor.

Kategori ve ürün bazında katkılar

Karbon ayak izi azaltımında en yüksek katkı Kadın ve Erkek, Elektronik, Ev ve Yaşam ile Bebek ve Çocuk kategorilerinde gerçekleşti. Satış verilerine göre 2024’te karbon salımının en fazla önlendiği ürün grupları arasında pantolon, kahve makinesi, bebek arabası ve puset öne çıkıyor.

Tekstil ve su tasarrufu

Platform üzerinden satılan yaklaşık 8 milyon giyim ürünü sayesinde 446 milyon litre su kullanımı, 35,7 ton tekstil atığı ve 307 bin 340 ton COe oluşması engellendi. Hesaplamalar, yeniden satışa sunulan tekstil ürünlerinin, yaklaşık 3 bin 245 kişinin bir yılda oluşturacağı tekstil atığını sistem dışına çıkarmasını önlediğini gösteriyor.

Sosyal etki ve ekonomik fayda

Dolap’un etkisi çevresel boyutun ötesine geçiyor. Kullanmadıkları eşyaları satarak gelir sağlayan binlerce kadın, hem aile ekonomisine katkı sunuyor hem de döngüsel ekonomiyi güçlendiriyor. Platform, depremden etkilenen kadınlara yönelik yürütülen "Hayallerime Giden Yol" programı kapsamında satış ve dijital mağazacılık eğitimleri veriyor. Ayrıca "Giy, Sat, Bağışla" yaklaşımıyla kullanıcıların satış gelirlerinden sivil toplum kuruluşlarına bağış yapabilmesine imkân tanınıyor.

Genç nesil ve bölgesel etkiler

Rapor, ikinci el alışverişin özellikle Z kuşağı arasında yeni tüketim normu haline geldiğini vurguluyor. Küresel verilerle paralel olarak Türkiye’de de dijitalleşmeyle birleşen döngüsel ekonomi eğilimi güçleniyor. İl bazında yapılan hesaplamalar ise platform üzerinden gerçekleşen satışların Türkiye genelinde bölgesel ölçekte de karbon salımını azalttığını ortaya koyuyor.

Raporun öne çıkan verileri

2024 yılında ikinci el alışverişle 307 bin 340 ton COe karbon salımı önlendi.

80 bin 456 aracın bir yıl trafikten çekilmesine eşdeğer etki sağlandı.

16 milyondan fazla ürün yeniden dolaşıma kazandırıldı.

Yaklaşık 8 milyon adet giyim ürünü ikinci elde satıldı.

446 milyon litre su tasarrufu sağlandı.

35,7 ton tekstil atığı oluşması engellendi.

DOLAP, DÖNGÜSEL ETKİ RAPORU’NUN İKİNCİSİNİ YAYINLADI. 2024 YILI BOYUNCA DOLAP UYGULAMASI ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN İKİNCİ EL ÜRÜN SATIŞLARI SAYESİNDE 307 BİN 340 TON KARBON EŞDEĞERİ (COE) KARBON AYAK İZİ ENGELLENDİ.