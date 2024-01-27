Dolar kuru bomba gibi patlayacak! O tarihte 65 TL'ye fırlayacak

Türkiye'nin ekonomik geleceği üzerine endişe verici bir tablo çizen son gelişmeler, doların tarihi yükselişi ve ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in şok edici tahminleriyle daha da belirginleşiyor. Geçer'in Nisan ayında doların 65 Türk Lirası'na ulaşacağı yönündeki öngörüsü, Türkiye ekonomisindeki mevcut sorunları ve potansiyel riskleri vurguluyor. İşte detaylar...





TÜRK LİRASININ DEĞERİ TEHLİKE SAÇIYOR UZMANLAR UYARIYOR

Türk Lirası, son yıllarda dolar karşısında önemli bir değer kaybına uğradı. 2023 yılında 20 TL'yi aşan dolar, 2024 başlarında 30 TL'yi geçerek şu anda 50 TL civarında seyrediyor. Bu durum, Türkiye ekonomisinin enflasyon, işsizlik, cari açık, yüksek faiz oranları ve döviz kuru dalgalanmaları gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Doların yükselmesinde etkili olan faktörler arasında Türkiye'nin artan dış borcu ve azalan döviz rezervleri, iç ve dış siyasetteki istikrarsızlıklar ile ekonomik politikalardaki tutarsızlıklar yer alıyor. Bu durum, yabancı yatırımcıları kaçırarak döviz talebini artırıyor.





Selçuk Geçer'in tahmini, seçim öncesi doların 35-40 TL arasında olacağı ancak seçim sonrasında hızla yükseleceği yönünde. Geçer'e göre, Türkiye'nin ekonomik sorunları daha da derinleşecek ve Nisan ayında doların 65 TL'ye ulaşması muhtemel. Bu durum, Türkiye ekonomisi için ciddi bir tehlike oluşturuyor ve acil ekonomik reformları zorunlu kılıyor. Yüksek enflasyon, artan dış borç, siyasi istikrarsızlık gibi faktörlerle birleşen bu tablo, ülkenin ekonomik geleceğine dair endişeleri artırıyor.

Türkiye'deki vatandaşlar, yüksek enflasyon ve Türk Lirası'nın değer kaybı sebepleriyle dolara ve altına yöneliyor. Bu eğilim, Türk Lirası'na olan güvenin azaldığını ve vatandaşların servetlerini dolarla karşılaştırmaya başladığını gösteriyor.

Reuters'ın gerçekleştirdiği ankete göre, gelişmekte olan ülke paralarının, Federal Rezerv'in faiz indirimine geçmesiyle birlikte, gelecek yıl dolar karşısında değer kazanması bekleniyor. Ancak, Türk Lirası'nın kısa vadede değer kazanması öngörülmüyor. Bu durum, Türkiye'nin ekonomik geleceğinin belirsizliklerle çevrili olduğunu gözler önüne seriyor.

Federal Rezerv'in faiz politikasındaki değişikliklerin, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine etki etmesi beklenirken, Türk Lirası için benzer bir değer artışı öngörülmüyor. Bu durum, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu belirsizlik ortamını vurgulayarak, ekonomik geleceğin tahmin edilmesinin zorluğunu ortaya koyuyor. Türk Lirası'nın kısa vadede değer kazanamaması, ülkede ekonomik istikrarın sağlanması adına acil önlemlerin ve reformların gerekliliğini ortaya çıkarıyor. Bu bağlamda, Türkiye'nin ekonomik geleceğini belirleyecek unsurların başında, küresel ekonomik dinamikler ve Federal Rezerv'in politika değişiklikleri gibi faktörler geliyor.

Doların değerindeki artış ve Türk Lirası'nın sürekli değer kaybı, ekonomik istikrarın sağlanması için acil tedbirler alınmasını gerektiriyor. Özellikle ekonomik reformlar ve siyasi istikrar, bu süreçte kritik öneme sahip olacak. Türkiye'nin ekonomik geleceği üzerindeki belirsizlikler, vatandaşların dolar ve altına yönelimini artırmış durumda. Bu bağlamda, ekonomik reformların hızla hayata geçirilmesi ve siyasi istikrarın sağlanması, ülkenin ekonomik durumunu iyileştirmek adına önemli adımlar olacaktır.

