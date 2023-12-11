Dolar kurunda 40 TL için tarih verildi! Yer yerinden oynayacak!

Türkiye'de son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler, merak uyandırıyor. Merkez Bankası'nın faizleri yüzde 40'a çekmesi, doların 29 liraya yükselmesi ve Bakan Şimşek'in ülkeyi tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiği 52 bin km'lik maraton geziye rağmen, beklenen yabancı yatırımcının bir türlü gelmemesi, dikkatleri çekiyor.

Türkiye'nin ekonomik yönetimi, sıkı mali politikalar uygulayarak doların kontrollü bir şekilde artmasını sağlamış olsa da, bu durum yabancı yatırımcıları henüz ülkeye çekmekte yetersiz kalıyor. Peki, neden?

Öncelikle, yabancı yatırımcıların yerel seçimleri beklemelerinin altında iki temel neden yatıyor. Birincisi, AKP'nin yerel seçimdeki performansı. Yatırımcılar, seçim sonuçlarını gözleyerek, AKP'nin güçlü mü yoksa zayıf bir şekilde mi çıkacağını değerlendirecekler. Bu durum, Türkiye'nin iç siyasi dengelerini değiştirebilir ve yatırımcılarda temkinli bir bekleyişe neden olabilir.





İkinci neden ise kur ve faizdeki belirsizlik. Yabancı yatırımcılar, halen yüksek buldukları kur ve faiz seviyeleri nedeniyle beklemeye geçmiş durumda. Doların kontrollü artışı, TL'nin değer kazanmasına neden oluyor ve bu durum, yatırımcıların kurlardan elde edecekleri karı sınırlıyor. Ayrıca, enflasyonla mücadele eden bir ülkenin yerel para birimi olan TL'nin, sürekli olarak değer kaybetme riski de yatırımcıları çekimser kılıyor.

Buna ek olarak, ekonomi yönetiminin seçim öncesi kur riskini ortadan kaldırmak için gerekli adımları atamıyor olması, yabancı yatırımcıların bekleme stratejisini pekiştiriyor. Yerel seçim sonrasında, ekonomi yönetiminin alacağı kararlar, gelecekteki yatırımları şekillendirecek ve Türkiye'nin ekonomik görünümünü belirleyecek.

Ancak, gelecekteki belirsizliklere rağmen bir gerçek var ki o da Türkiye'nin yabancı yatırımlara açık olmaya devam edeceği. Ancak, bu sürecin başlaması için yerel seçim sonuçlarını beklemek ve ekonomik riskleri minimize etmek gerekecek gibi görünüyor. Türkiye, önümüzdeki dönemde daha sıkı bir ekonomik politika izleyerek, yatırımcı güvenini yeniden kazanmayı hedefleyecek gibi duruyor.