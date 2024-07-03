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Dolar kurunun pimi çekildi! 50 TL için geri sayım başladı: Piyasaları darmaduman edecek tarih verildi

Ekonomist Alaattin Aktaş, son döviz kuru tahminlerinde "Dolar 50 TL olur mu?" şeklinde sorulan bir soruyu da yanıtladı.

Yayın Tarihi: 03.07.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 20:02
Dolar kurunun pimi çekildi! 50 TL için geri sayım başladı: Piyasaları darmaduman edecek tarih verildi

Ünlü ekonomist Alaattin Aktaş, geçtiğimiz gün döviz kurları ile ilgili tahminlerini açıklarken "Dolar ne kadar?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. Doların 50 TL'ye ulaşacağı yönündeki açıklamaları değerlendiren Aktaş, döviz sahibi olanlara değindi.

ekonomim.com'da "Türkiye’de döviz kuru tahmini yapmak mümkün mü?" başlıklı bir yazı yayınlayan Alaattin Aktaş, yazısında doların geleceğini değerlendirerek doların yıl sonuna kadar ne kadar değerleneceği sorusunu yanıtladı.

'DÖVİZDE TARİHLE BERABER DÜZEY BELİRTMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Alaattin Aktaş'ın döviz kurları hakkında yazısı şu şekilde:

Dolar kurunun pimi çekildi

"Bu köşeyi takip edenler biliyor ki ben dövize dair herhangi bir tahminde bulunmuyorum, özellikle 'Dolar şöyle olur, şöyle bir günde orada' gibi net bir kanaati saat belirterek belirtmem. Ben bu anlamda tahminlerle ilgilenmiyorum çünkü dövizin değerini ekonomik gerçekler değil, politikacıların tutumları ve tavırları belirliyor.

'KURUN YIL SONUNA KADAR 50-51 TL’YE ÇIKMASI BEKLENMEKTE'

Yılın ilk yarısında ortalama dolar kuru 31,50 TL civarında olacak. 2024-2026 orta vadeli programda 2024 yılı ortalama döviz kurunun 36,78 TL olacağı varsayılıyor. Ortalama olarak yılın ikinci yarısında doların kuru ortalama 42 TL olacak. Yılın ikinci yarısında ortalama kur 42 TL olacak, yani oran 50-51'e çıkacak. Dolar şu anda 33 TL olduğundan altı ayda 50 TL'ye geçmek yüzde 51'lik bir artış anlamına geliyor. İlk yarıda yüzde 12 yükselen dolar, ikinci yarıda yüzde 51'lik yükselişi başaramadı; Çünkü ekonomik liderlik, enflasyonla mücadelede küçük döviz kuru artışlarını bir zorunluluk olarak kabul ediyor. Sonuç olarak dolar yılın ikinci yarısında ortalama 42 TL'ye çıkmayacak, yıl sonunda 50 TL'yi geçmeyecek, yıl içindeki ortalama ise 36,78 TL'ye ulaşmayacak."

'BU ÖNGÖRÜLER MASUM DEĞİLDİR'

Yabancıların ticaret yaparken kazandığı para doların değerlenme oranıyla ters orantılıdır. Döviz ne kadar artarsa ​​kâr o kadar artar, hatta döviz ne kadar artarsa ​​kâr o kadar az olur. Dolayısıyla Türkiye'ye de 'Doların bu seviyede kalmasını bekliyoruz' şeklinde bir dizi mesaj da okuyabiliriz. "Bu seviyenin aşılması beklenmiyor" şeklindeki "Bekliyoruz" ifadesinden farklı bir seviyedir."

Not: Haberlerde yer alan yorumlar yatırım kapsamında değildir. Haberlerimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemektedir.

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