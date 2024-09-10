Dolar/TL 34,09 Seviyesini Aştı

Dolar/TL Yükseliş Trendini Sürdürüyor

Dolar/TL, yeni bir güne yükselişle başlayarak 34,0860 seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün, yükseliş eğilimiyle tamamlanan işlem gününde, Dolar/TL %0,2’lik bir artışla 34,0672 seviyesinden kapandı.

Piyasalarda Son Durum

Bugün saat 10.25 itibarıyla Dolar/TL, önceki kapanışının %0,1 üzerinde 34,0860’dan işlem görmekte. Avro/TL ise %0,2 artışla 37,6710, Sterlin/TL de %0,2 yükselişle 44,6580 seviyelerinde satılmakta.

Döviz Endeksleri ve Beklentiler

Dolar endeksi, şu an için önceki kapanışın %0,1 altında 101,6 seviyelerinde seyrediyor. ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri, Merkez Bankası'nın (Fed) muhtemel faiz indirimleri üzerinde etkili olabilir.

Dünya genelinde resesyon korkuları, enflasyon kaygılarının önüne geçerken, merkez bankalarının alacağı tedbirler yatırıcıların dikkatini çekmekte. Analistler, ABD’deki tahvil piyasalarındaki fiyatlamaların, bir ekonomik durgunluk döneminin yaklaşabileceğine dair sinyaller verdiğini belirtiyor.

Fed’in Faiz İndirme Olasılığı

Para piyasalarında yapılan değerlendirmelere göre, Fed'in bu ay %73 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı bekleniyor ve yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık bir indirim öngörülüyor.

Siyasi Gelişmelerin Etkisi

5 Kasım'da gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimleri öncesi Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday Kamala Harris, televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Adayların yapacağı tartışmalardan çıkacak kamuoyu görüşü, piyasalarda önemli bir etki yaratma potansiyeline sahip.

Teknik Gözlemler

Analistler, günün geri kalanında veri akışının sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan Dolar endeksinin 102 seviyesinin direnç, 101 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını ifade etti.