Dolar/TL 35,39 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,3870 seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün ise düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü 35,3307 seviyesinden tamamlamıştı. Bugün saat 10.15 itibarıyla dolar/TL %0,2 yükselerek 35,3870 seviyesine çıkmış durumda.

Diğer Döviz Kurları

Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 36,3460’tan işlem görürken, sterlin/TL bir önceki kapanışın hemen üzerinde 43,8640’tan satılmakta. Dolar endeksi yılın ikinci işlem gününde 109,1 ile Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarak, güçlü doların birçok varlığın alternatif maliyetini etkileyeceği öngörülüyor.

Ekonomik Belirsizlikler

ABD Merkez Bankası (Fed) ve yeni ABD yönetiminin gelecekteki adımlarına ilişkin belirsizlikler, dünya ekonomilerinden gelen durgunluk sinyalleriyle birleşerek varlık fiyatlamalarında yön arayışını artırıyor. Dünya ekonomileri enflasyonla mücadele ederken, piyasalarda güçlenen resesyon-enflasyon ikilemi dalgalanmalara yol açıyor.

ABD Ekonomisindeki Gelişmeler

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ülke ekonomisinin hâlâ yavaşlamadığını gösterirken, başkan seçilen Donald Trump’ın tarifeleri sonrası ortaya çıkabilecek sorunlar yatırımcılar için soru işareti oluşturmaya devam ediyor. Fed’in, yıl boyunca yalnızca iki faiz indirimine gideceği ve ilk indirimini yılın ilk yarısının sonuna doğru yapması bekleniyor.

Piyasa Tepkileri ve Analizler

Fed’in istediği yönde bir soğuma olmaması, tarifelerin ek fiyat artışları yaratmasının enflasyonla mücadelesini olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor. Yurt içinde ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2024’te aylık bazda %1,03, yıllık bazda ise %44,38'e geriledi. Analistler, bugünkü takip edilecek veriler arasında TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ve yurt dışında Almanya'da işsizlik ile ABD'de ISM imalat sanayi PMI verilerini izlemekte.