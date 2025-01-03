DOLAR
35,36 -0,09%
EURO
36,42 -0,21%
ALTIN
3.016,78 0,14%
BITCOIN
3.402.701,81 1,19%

Dolar/TL, 35,39 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yükselişe geçerek 35,39 seviyesine ulaştı. Piyasalarda belirsizlikler devam ediyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:42
Dolar/TL, 35,39 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL 35,39 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,3870 seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün ise düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü 35,3307 seviyesinden tamamlamıştı. Bugün saat 10.15 itibarıyla dolar/TL %0,2 yükselerek 35,3870 seviyesine çıkmış durumda.

Diğer Döviz Kurları

Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 36,3460’tan işlem görürken, sterlin/TL bir önceki kapanışın hemen üzerinde 43,8640’tan satılmakta. Dolar endeksi yılın ikinci işlem gününde 109,1 ile Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarak, güçlü doların birçok varlığın alternatif maliyetini etkileyeceği öngörülüyor.

Ekonomik Belirsizlikler

ABD Merkez Bankası (Fed) ve yeni ABD yönetiminin gelecekteki adımlarına ilişkin belirsizlikler, dünya ekonomilerinden gelen durgunluk sinyalleriyle birleşerek varlık fiyatlamalarında yön arayışını artırıyor. Dünya ekonomileri enflasyonla mücadele ederken, piyasalarda güçlenen resesyon-enflasyon ikilemi dalgalanmalara yol açıyor.

ABD Ekonomisindeki Gelişmeler

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ülke ekonomisinin hâlâ yavaşlamadığını gösterirken, başkan seçilen Donald Trump’ın tarifeleri sonrası ortaya çıkabilecek sorunlar yatırımcılar için soru işareti oluşturmaya devam ediyor. Fed’in, yıl boyunca yalnızca iki faiz indirimine gideceği ve ilk indirimini yılın ilk yarısının sonuna doğru yapması bekleniyor.

Piyasa Tepkileri ve Analizler

Fed’in istediği yönde bir soğuma olmaması, tarifelerin ek fiyat artışları yaratmasının enflasyonla mücadelesini olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor. Yurt içinde ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2024’te aylık bazda %1,03, yıllık bazda ise %44,38'e geriledi. Analistler, bugünkü takip edilecek veriler arasında TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ve yurt dışında Almanya'da işsizlik ile ABD'de ISM imalat sanayi PMI verilerini izlemekte.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ASELSAN'dan 210,1 Milyon Avroluk Yeni Sözleşme
2
Antalya 2024'te Rekor Turist Sayısına Ulaştı: Rusya ve Almanya Liste Başında
3
TİSAŞ'ın PX5.7 Modeli ABD Pazarında Dikkat Çekiyor
4
Avrupa Borsalarında Karışık Seyir: DAX ve FTSE Gitgide Dalgalanıyor
5
THY, Uçaklardaki Haşerelere Karşı Aldığı Önlemleri Açıkladı
6
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Yarın İçin En Yüksek 3 Bin Lira
7
Asya Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı