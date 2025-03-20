Dolar/TL 37,99 Seviyesinde Yükselişte

Dolar/TL Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 37,9900 seviyesinden işlem görüyor. Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 3,3 üzerinde 37,8870 seviyesinden tamamladı.

Bugün saat 09.20 itibarıyla, dolar/TL yüzde 0,3 artışla 37,9900 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 41,3850'den ve sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 49,3560'dan satılmakta.

Döviz Piyasalarındaki Gelişmeler

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 103,5 seviyesine yükselmiş durumda. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini sabit tutarken, gözler İngiltere Merkez Bankası (BoE)'nın bugün alacağı faiz kararına çevrildi. Fed, güncel politika faizini değiştirmeyerek <%strong>4,25-4,50 aralığında sabit tuttu ve bu yıl iki faiz indirimi yapma olasılığını gündemde tutuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, yaptığı açıklamada tarifelerin enflasyonun düşürülmesinde ilerlemeyi geciktirebileceğine vurgu yaptı.

Yurt İçi Gelişmeler

Yurt içinde ise İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Aynı zamanda, İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarını iptal etti.

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), payları borsada işlem gören ortaklıklar ile bağlı ortaklıkların yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğini duyurdu.

Analiz ve Beklentiler

Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) ve haftalık para ve banka istatistikleri takip edileceğini, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, BoE'nin faiz kararı ve BoE Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının yanı sıra yoğun veri gündeminin piyasalara yön vereceğini belirtiyor. Teknik açıdan, dolar endeksinde 104 seviyesi direnç, 103 ise destek olarak öne çıkmakta.