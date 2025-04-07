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Dolar/TL 38,01 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL, haftaya 38,0070 seviyesinden başlarken, piyasalardaki belirsizlikler devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 09:47
Dolar/TL 38,01 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL, haftaya yatay bir başlangıç yaparak 38,0070 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden Dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 37,9960 seviyesinden tamamladı.

Bugün saat 09.30 itibarıyla Dolar/TL, önceki kapanışın hemen üzerinde 38,0070 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Avro/TL yüzde 0,6 artışla 41,8580'den ve Sterlin/TL %0,3 değer kazancıyla 49,0190'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,6 azalışla 102,4 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından varlık fiyatlarında oluşan satış baskısı, yeni haftaya taşındı. Trump'ın korumacı ticaret politikası, küresel ölçekte belirsizlik kaynağı olmaya devam etmekte ve diğer ekonomilerden gelebilecek olası misillemeler, risk algısının yüksek kalmasına sebep oluyor.

ABD yönetimi, Cuma günü Çin’e yönelik taraflar arasındaki artan gümrük vergileri hakkında duyuru yaptı. Bu bağlamda, ABD'nin ülkeden ithal ürünlere getirdiği yüzde 34'lük gümrük vergisi artışına karşılık, aynı oranda ek tarife uygulanacağı belirtildi.

Bunun yanı sıra, bu tarifelerin ABD ekonomisinde enflasyonist baskıları artıracağına yönelik soru işaretleri devam ederken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Trump'ın açıklamalarının ardından Cuma günü yaptığı konuşmada, tarifelerin ekonomik etkilerini değerlendirmenin zor olduğunu vurguladı. Powell, "İleriye baktığımızda, yüksek tarifeler ekonomimizde etkisini gösterecek ve muhtemelen önümüzdeki çeyreklerde enflasyonu yükseltecektir. Para politikası için uygun seyrin ne olacağını söylemek için henüz çok erken." şeklinde ifadeler kullandı.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimini Mayıs ayında gerçekleştireceği beklentilerinin arttığını belirtiyor. Aynı zamanda, tarifelerin ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği endişeleri, Bankanın yıl sonuna kadar toplamda 4 faiz indirimi yapacağına yönelik fiyatlamaları güçlendirdi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecekken, yurt dışında ise ABD tarifelerine yönelik haber akışı, Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve perakende satış verileri izlenecek. Teknik açıdan Dolar endeksinde 102 seviyesinin destek, 103'ün ise direnç olarak öne çıktığı aktarılıyor.

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