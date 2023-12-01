Dolarda fırtınalar koparacak tahmin geldi! Selçuk Geçer 32 TL birden artacak diyerek tarih verdi!

Başlığını sunduğum haberde, finans dünyasında beklenen önemli değişikliklerden biri, ICRYPEX şirketinin CEO'su Gökalp İçer ve ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in birlikte katıldığı bir YouTube programında gün yüzüne çıktı. Program kapsamında, dolar ve Bitcoin ile ilgili değerlendirmeler yapıldı ve özellikle Selçuk Geçer'in dolar hakkındaki çarpıcı tahmini dikkat çekti.

Geçer, doların önümüzdeki zamanlarda 60 ila 65 TL arasında bir değere ulaşabileceği öngörüsünü paylaştı. Bu öngörü, ekonomik anlamda önemli bir değişimi işaret ederek, finans piyasalarında geniş bir yankı uyandırdı. Geçer'in analizi, döviz piyasasındaki potansiyel değişiklikleri ve ekonomik dengelerdeki muhtemel sarsıntıları öngörmeyi amaçlamaktadır.

ICRYPEX CEO Gökalp İçer ise programa özgü bir tahminde bulunarak Bitcoin ile ilgili iddialı bir görüş ortaya koydu. İçer'e göre, Federal Reserve'in para politikasındaki gevşeme ve diğer etmenler, Bitcoin'in değerini 318 bin ile 600 bin dolar arasında bir aralığa çekebilir. Bu iddia, kripto para piyasasında gelecekteki potansiyel yükselişlere dair büyük bir beklentiyi beraberinde getiriyor.

Fakat Geçer, sadece dolar ve Bitcoin üzerinde değil, aynı zamanda Bitcoin'in tarihi zirvesini aşarak 2024'te mevcut değerinin iki katına çıkabileceği konusunda da öngörülerde bulundu. Bu, kripto para dünyasında büyük bir heyecan yarattı ve yatırımcıları gelecekteki muhtemel getirilere odaklanmaya teşvik etti.

Finans dünyasındaki bu dikkat çekici tahminler, ekonomik aktörlerin ve yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmelerine ve gelecekteki olası değişikliklere adapte olmalarına yönelik bir uyarı niteliği taşıyor. Bu bağlamda, dolar ve Bitcoin değerlendirmeleri, finans piyasalarında beklenen oynaklığın ve potansiyel getirilerin hala tartışıldığı bir döneme işaret ediyor.





Selçuk Geçer'in dolar hakkındaki tahmini, finans piyasalarında önemli bir hareketlilik yarattı. Geçer, Gökalp İçer'e yöneltilen "Dolar konusundaki tahmininiz nedir?" sorusuna, "Doları 60'ın üzerinde bekliyorum. Enflasyona göre 60 ila 65 aralığı diyorum. Ama muhtemelen 45 lira civarında tutacaklar." ifadesiyle cevap verdi. Bu öngörü, ekonomik denge ve döviz piyasasındaki potansiyel değişikliklere dair bir dizi spekülasyona yol açtı.

Gökalp İçer ise Bitcoin ile ilgili kendi iddialı analizini paylaştı. İçer, "Benim temel iki tane argümanım vardı. Birincisi, Federal Reserve gevşeyebilir ve Bitcoin 318 bin ila 600 bin dolar arasında bir değere ulaşabilir. Ama ben şunu görüyorum ki Bitcoin tüm zamanların en yükseğini tekrar zorlayacak. 2024 yılında, dolayısıyla o da mevcut bulunduğu yerden kabaca iki katı anlamına geliyor. 2024 için sadece Bitcoin oraya giderse Ethereum'un 4 bin 4 bin 200 doları bulur." şeklinde konuştu.

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