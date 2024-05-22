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Doları olanın ağzı açık kalacak! TCMB'den flaş dolar kararı bu sabah geldi

Türkiye Merkez Bankası'nın Mayıs ayına ilişkin piyasa anketi sonuçları açıklandı. Yılın sonunda beklenen Dolar/TL kuru 38.78 TL olarak belirlenirken, enflasyon oranının ise C.64'e düşeceği öngörüldü.

Yayın Tarihi: 22.05.2024 07:24
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 07:24
Doları olanın ağzı açık kalacak! TCMB'den flaş dolar kararı bu sabah geldi

Mayıs ayında piyasa katılımcılarının enflasyon tahminlerindeki azalma sürdü. Türkiye Merkez Bankası'nın (TCMB) son piyasa anketine göre, katılımcılar gelecek yıl için enflasyon oranını %33.21 olarak belirlediler. Önceki anket döneminde bu oran %35.17 olarak hesaplanmıştı.

2024 yılının sonuna dair enflasyon öngörüsü, %44.16'dan %43.64'e düşüş gösterdi. Bu durum, piyasanın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tahminlerinden daha yüksek bir enflasyon beklediğini işaret ediyor. TCMB'nin yılın ikinci enflasyon raporunda, 2024 sonu için enflasyon beklentisini %36'dan %38'e yükselttiği belirtilmişti.

Ayrıca, TCMB'nin Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketinde, 24 ay sonrası için enflasyon tahmini %22.05'ten %21.33'e indirildi.

merkez bankası

Faiz Oranları Sabit Kalırken Dolar/TL Kuru ve Enflasyon Beklentileri Düşüşte

Bu ay için faiz oranlarında bir değişiklik öngörülmüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayınladığı anket sonuçlarına göre, mevcut ayın sonunda bir haftalık repo ihale faiz oranının %50 olarak sabit kalması bekleniyor. Ayrıca, yıl sonu için Dolar/TL döviz kuru tahmini, önceki anket döneminde 40,01 TL'den bu dönemde 38,78 TL'ye düşüş gösterdi, bu da beklentilerin azaldığını gösteriyor.

Önümüzdeki 12 ay için döviz kuru tahminleri, geçmiş anket dönemine göre düşüş göstererek 42,47 TL'den 41,80 TL'ye indi. Ekonomik büyüme beklentileri açısından, katılımcılar 2024 ve 2025 yılları için sırasıyla %3,3 ve %3,7'lik bir GSYH artışı öngörmeye devam ettiler.

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