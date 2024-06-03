Dört gözle bayram ikramiyesi bekleyenler dikkat! O tarihlerde hesaplara yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında yaptığı konuşmada, emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesinin ödenme tarihini açıkladı. Bakan Işıkhan, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BAKAN IŞIKHAN SORULARI YANITLADI

Konuşmasında, EYT kapsamında emekli olan ve çalışmaya devam eden vatandaşlar hakkında bilgi veren Bakan Işıkhan, yaklaşık 2 milyon vatandaşın emekli olduğunu ve 2,5 milyon vatandaşın da 5 yıl içinde sisteme girmesini beklediklerini belirtti. Ayrıca, şu anda EYT kapsamında emekli olup çalışmaya devam eden 1 milyon vatandaş olduğunu vurguladı.

Kök aylık konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emekli olduğunu ifade etti. Bunların dışında, emeklilerin yararlanabilecekleri hizmetler için dinamik ve kullanışlı bir altyapı oluşturacaklarını belirtti.

ÖNCELİK VE İNDİRİMLER SAĞLANACAK

Emeklilere yönelik destek paketi hakkında da bilgi veren Bakan Işıkhan, özel şirketlerle protokoller imzalanacağını ve çeşitli hizmetlerde ayrıcalık, öncelik ve indirimler sağlanacağını söyledi. Ayrıca, bu kapsamda emeklilere özel sosyal tesislerde konaklama imkanı, indirimli hizmetler ve çeşitli avantajlar sunacaklarını belirtti.

Bayram ikramiyeleri ile ilgili sorulan soruya ise Bakan Işıkhan, takvimlendirme çalışmalarının devam ettiğini ve bayramdan önce ikramiyelerin hesaplara yatırılacağını ifade etti. Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü ve yakın zamanda bir takvim açıklanacağını belirtti.

Bakan Işıkhan'ın konuşması ve açıklamalarıyla birlikte emeklilerin ve vatandaşların bayram ikramiyeleri konusundaki merakı giderilmiş oldu. Bu gelişmelerin ardından, emekliler ve aileleri bayrama daha güvenle ve mutlulukla hazırlanacaklar.