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Döviz Kurları Cuma ve Bugün: İstanbul ve Ankara'daki Fiyatlar

İstanbul ve Ankara'daki döviz kurlarında değişim yaşandı. Cuma ve bugünün alış-satış fiyatları detaylı olarak listelendi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 17:14
Döviz Kurları Cuma ve Bugün: İstanbul ve Ankara'daki Fiyatlar

Döviz Kurları Güncellemesi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları aşağıda yer almaktadır:

İstanbul Piyasası

Döviz TürüCuma AlışCuma SatışBugün AlışBugün Satış
ABD Doları35,369035,370035,318035,3190
Avro36,400036,401036,793036,7940
Sterlin43,840043,850044,270044,2800
İsviçre Frangı38,878038,887039,160039,1700

Ankara Piyasası

Döviz TürüCuma AlışCuma SatışBugün AlışBugün Satış
ABD Doları35,339035,419035,288035,3680
Avro36,360036,440036,753036,8330
Sterlin43,780043,990044,210044,4200

Döviz kurlarındaki bu değişiklikler yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşırken, döviz piyasasındaki gelişmeler dikkatle takip edilmeye devam edilmelidir.

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