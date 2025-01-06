Döviz Kurları Cuma ve Bugün: İstanbul ve Ankara'daki Fiyatlar

Döviz Kurları Güncellemesi
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları aşağıda yer almaktadır:
İstanbul Piyasası
|Döviz Türü
|Cuma Alış
|Cuma Satış
|Bugün Alış
|Bugün Satış
|ABD Doları
|35,3690
|35,3700
|35,3180
|35,3190
|Avro
|36,4000
|36,4010
|36,7930
|36,7940
|Sterlin
|43,8400
|43,8500
|44,2700
|44,2800
|İsviçre Frangı
|38,8780
|38,8870
|39,1600
|39,1700
Ankara Piyasası
|Döviz Türü
|Cuma Alış
|Cuma Satış
|Bugün Alış
|Bugün Satış
|ABD Doları
|35,3390
|35,4190
|35,2880
|35,3680
|Avro
|36,3600
|36,4400
|36,7530
|36,8330
|Sterlin
|43,7800
|43,9900
|44,2100
|44,4200
Döviz kurlarındaki bu değişiklikler yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşırken, döviz piyasasındaki gelişmeler dikkatle takip edilmeye devam edilmelidir.