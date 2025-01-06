Döviz Kurları Cuma ve Bugün: İstanbul ve Ankara'daki Fiyatlar

Döviz Kurları Güncellemesi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları aşağıda yer almaktadır:

İstanbul Piyasası

Döviz Türü Cuma Alış Cuma Satış Bugün Alış Bugün Satış ABD Doları 35,3690 35,3700 35,3180 35,3190 Avro 36,4000 36,4010 36,7930 36,7940 Sterlin 43,8400 43,8500 44,2700 44,2800 İsviçre Frangı 38,8780 38,8870 39,1600 39,1700

Ankara Piyasası

Döviz Türü Cuma Alış Cuma Satış Bugün Alış Bugün Satış ABD Doları 35,3390 35,4190 35,2880 35,3680 Avro 36,3600 36,4400 36,7530 36,8330 Sterlin 43,7800 43,9900 44,2100 44,4200

Döviz kurlarındaki bu değişiklikler yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşırken, döviz piyasasındaki gelişmeler dikkatle takip edilmeye devam edilmelidir.