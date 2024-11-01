Döviz Kurları Düşüş Eğiliminde, Dolar/TL 34,32 Seviyesinde İşlem Görüyor

Döviz Kurları ve Piyasa Durumu

Dolar/TL, güne 34,32 seviyesinden işlem görerek yatay bir başlangıç yaptı.

Dün, düşüş eğiliminde seyrine devam eden Dolar/TL, günü %0,1 düşüşle 34,2550 seviyesinden kapattı. Bugün saat 10:20 itibarıyla Dolar/TL, %0,2 yükselişle 34,3200'dan işlem görmekte. Aynı dakikalarda Avro/TL %0,1 azalışla 37,3630'dan, Sterlin/TL ise %0,2 düşüşle 44,2570'dan satılmakta.

Küresel Piyasalar ve Beklentiler

Dolar endeksi şu sıralarda %0,1 artışla 104 seviyesinde. Küresel piyasalarda, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili belirsizlikler ve teknoloji hisselerinin etkisiyle negatif bir seyir gözlemleniyor. Bugün açıklanacak ABD istihdam raporu yatırımcıların öncelikli odak noktası oldu.

ABD'de, ekonominin 'yumuşak iniş' yapabileceğine yönelik iyimser beklentiler sürüyor. Yayınlanacak istihdam raporu, varlık fiyatları üzerinde önemli etkiler yaratması bekleniyor. Dün açıklanan verilere göre, kişisel tüketim harcamaları eylül ayında aylık %0,5 artış gösterdi.

İşsizlik ve Enflasyon Verileri

Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, eylül ayında %0,3 artarak piyasa beklentilerine paralel seyretti. Yıllık bazda ise %2,7 ile tahminlerin hafif üzerinde gerçekleşti.

ABD'de, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 26 Ekim'de sona eren haftada 216,000 kişiye düşerek öngörülerin altında kaldı. Ülkede İstihdam Maliyet Endeksi ise yılın üçüncü çeyreğinde %0,8 artış gösterdi.

Fed'in Faiz Politikaları ve Piyasa İhtimalleri

Analistler, ABD iş gücü piyasasındaki sağlamlığı ve azalan enflasyonist baskıları değerlendirerek, bu durumun Fed'e faiz oranlarını kademeli olarak düşürme olanağı sağladığını belirtiyor. Para piyasalarında, Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakıldığı öğrenildi. Aralık ayında ise bir faiz indirimi için tahminler %68 seviyelerinde.

Gün içinde S&P'nin Türkiye değerlendirme raporu ile ABD'de açıklanacak istihdam raporunun yanı sıra İngiltere ve ABD'de imalat sanayi PMI verileri yakından takip edilecektir. Teknik açıdan, Dolar endeksinde 105 seviyesi direnç, 103 seviyesi ise destek olarak öne çıkmaktadır.