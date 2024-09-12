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Döviz Kurları Güncel Bilgileri

İstanbul ve Ankara'daki döviz kurlarının alış ve satış fiyatları güncellendi. İşte en son veriler.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 17:16
Döviz Kurları Güncel Bilgileri

Döviz Kurları Güncel Verileri

İstanbul ve Ankara serbest piyasa döviz kurlarındaki alış ve satış fiyatları, dün ve bugün itibarıyla aşağıdaki gibidir:

İstanbul Piyasası

Döviz Alış Satış Dün Alış Dün Satış
ABD Doları 33,9970 33,9980 33,9250 33,9260
Avro 37,4480 37,4490 37,5590 37,5600
Sterlin 44,2770 44,2890 44,3020 44,3180
İsviçre Frangı 40,0990 40,1020 39,7180 39,7280

Ankara Piyasası

Döviz Alış Satış Dün Alış Dün Satış
ABD Doları 33,9670 34,0470 33,8950 33,9750
Avro 37,4080 37,4880 37,5190 37,5990
Sterlin 44,2170 44,4270 44,2420 44,4520

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