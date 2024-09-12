Döviz Kurları Güncel Bilgileri

Döviz Kurları Güncel Verileri
İstanbul ve Ankara serbest piyasa döviz kurlarındaki alış ve satış fiyatları, dün ve bugün itibarıyla aşağıdaki gibidir:
İstanbul Piyasası
|Döviz
|Alış
|Satış
|Dün Alış
|Dün Satış
|ABD Doları
|33,9970
|33,9980
|33,9250
|33,9260
|Avro
|37,4480
|37,4490
|37,5590
|37,5600
|Sterlin
|44,2770
|44,2890
|44,3020
|44,3180
|İsviçre Frangı
|40,0990
|40,1020
|39,7180
|39,7280
Ankara Piyasası
|Döviz
|Alış
|Satış
|Dün Alış
|Dün Satış
|ABD Doları
|33,9670
|34,0470
|33,8950
|33,9750
|Avro
|37,4080
|37,4880
|37,5190
|37,5990
|Sterlin
|44,2170
|44,4270
|44,2420
|44,4520