Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Alış-Satış Fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında dünkü ve bugünkü döviz alış-satış fiyatları: ABD Doları, Avro, Sterlin ve İsviçre frangı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 17:09
Döviz Kurları — İstanbul ve Ankara

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında işlem gören döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları aşağıdaki gibidir.

İstanbul

ABD Doları — Dünkü Alış/Satış: 41,3150 / 41,3160; Bugünkü Alış/Satış: 41,3750 / 41,3760

Avro — Dünkü Alış/Satış: 48,7590 / 48,7600; Bugünkü Alış/Satış: 48,6870 / 48,6880

Sterlin — Dünkü Alış/Satış: 56,1650 / 56,1750; Bugünkü Alış/Satış: 55,8560 / 55,8660

İsviçre frangı — Dünkü Alış/Satış: 52,2740 / 52,2840; Bugünkü Alış/Satış: 52,1120 / 52,1220

Ankara

ABD Doları — Dünkü Alış/Satış: 41,2850 / 41,3650; Bugünkü Alış/Satış: 41,3450 / 41,4250

Avro — Dünkü Alış/Satış: 48,7190 / 48,7990; Bugünkü Alış/Satış: 48,6470 / 48,7270

Sterlin — Dünkü Alış/Satış: 56,1050 / 56,3150; Bugünkü Alış/Satış: 55,7960 / 56,0060

