Döviz Kurlarında Son Durum: İstanbul ve Ankara'daki Fiyatlar

Döviz Kurlarında Güncel Fiyatlar

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları aşağıda yer almaktadır:

İstanbul Serbest Piyasası

Döviz Alış Satış ABD Doları 34,9630 34,9640 Avro 37,7550 37,7560 Sterlin 44,2740 44,2830 İsviçre Frangı 39,1450 39,1550

Ankara Serbest Piyasası

Döviz Alış Satış ABD Doları 34,9330 35,0130 Avro 37,7150 37,7950 Sterlin 44,2140 44,4240

Döviz fiyatlarının değişkenlik göstermesi ile birlikte yatırımcıların dikkatli olması önerilmektedir.