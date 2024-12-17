Döviz Kurlarında Son Durum: İstanbul ve Ankara'daki Fiyatlar

Döviz Kurlarında Güncel Fiyatlar
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları aşağıda yer almaktadır:
İstanbul Serbest Piyasası
|Döviz
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|34,9630
|34,9640
|Avro
|37,7550
|37,7560
|Sterlin
|44,2740
|44,2830
|İsviçre Frangı
|39,1450
|39,1550
Ankara Serbest Piyasası
|Döviz
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|34,9330
|35,0130
|Avro
|37,7150
|37,7950
|Sterlin
|44,2140
|44,4240
Döviz fiyatlarının değişkenlik göstermesi ile birlikte yatırımcıların dikkatli olması önerilmektedir.