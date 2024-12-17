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Döviz Kurlarında Son Durum: İstanbul ve Ankara'daki Fiyatlar

İstanbul ve Ankara'da döviz kurlarındaki alış ve satış fiyatları güncellendi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 17:34
Döviz Kurlarında Son Durum: İstanbul ve Ankara'daki Fiyatlar

Döviz Kurlarında Güncel Fiyatlar

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları aşağıda yer almaktadır:

İstanbul Serbest Piyasası

Döviz Alış Satış
ABD Doları 34,9630 34,9640
Avro 37,7550 37,7560
Sterlin 44,2740 44,2830
İsviçre Frangı 39,1450 39,1550

Ankara Serbest Piyasası

Döviz Alış Satış
ABD Doları 34,9330 35,0130
Avro 37,7150 37,7950
Sterlin 44,2140 44,4240

Döviz fiyatlarının değişkenlik göstermesi ile birlikte yatırımcıların dikkatli olması önerilmektedir.

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