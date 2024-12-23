ECB Başkanı Lagarde: Yüzde 2 Enflasyon Hedefine Yaklaşıyoruz

Lagarde'dan Enflasyon Açıklamaları

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB’nin Avro Bölgesindeki enflasyon hedeflerine ulaşmaya çok yakın olduklarını duyurdu. Lagarde, Financial Times podcast yayınında yaptığı açıklamada, enflasyonu orta vadede sürdürülebilir bir şekilde %2 seviyesine getirmeye yakın olduklarını ifade etti.

Hizmet Sektöründeki Endişeler

Lagarde, enflasyon oranının son verilere göre %2,2 seviyesinde olduğunu belirtirken, hizmetler sektöründeki enflasyonun %3,9 seviyesinde sabit kaldığını ve neredeyse hiç hareket etmediğini vurguladı. “Hizmetler sektörü %4 civarında dalgalanıyor.” ifadesini kullandı.

Faiz İndirimleri Sinayali

ECB Başkanı, 16 Aralık’ta yaptığı açıklamada, ocak ayında daha fazla faiz indirimi sinyali vererek, mevcut politika duruşunun kısıtlayıcı olduğunu belirtmiştir. Ancak, gelen verilerin temel çizgiyi teyit etmesi hâlinde faiz oranlarının daha da düşmesini beklediklerini kaydetti.

Ekonomik Durum ve Gelecek Beklentileri

Geçtiğimiz hafta ECB’nin önde gelen temsilcileri, azalan enflasyon riskleri ve zayıf bir ekonomik durumu göz önünde bulundurarak gelecek yıl için daha fazla faiz indirimi yapılabileceğine dair sinyal vermişti. ECB Başekonomisti Philip Lane, 20 Kasım’da enflasyonda son gelişmelerin ışığında ECB’nin faiz oranlarını kısıtlayıcı seviyede tutma zorunluluğunun olmadığını belirtti.

“Geçtiğimiz günlerde gördüğümüz enflasyon dinamiklerinin, gelecekte %2 seviyesine doğru hareket etme olasılığının daha yüksek olduğudur.” dedi. ECB, 12 Aralık'ta piyasa beklentilerine uygun olarak zayıflayan ekonomiye karşı dördüncü faiz indirimine giderek, üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü. Mevduat faiz oranı ise %3,25'ten %3'e indirilmiştir.

ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı ise 30 Ocak 2025'te gerçekleştirilecek.