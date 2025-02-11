Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'deki Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Dün, Türkiye'de günlük bazda 1 milyar 45 bin 243 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşirken, 1 milyar 30 bin 257 megavatsaat elektrik tüketimi kaydedildi.

En Yüksek ve En Düşük Elektrik Tüketimi

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik tüketim verileri incelendiğinde, en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 780 megavatsaat ile saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 315 megavatsaat ile saat 05.00'te gerçekleşmiştir.

Elektrik Üretiminde Kaynak Dağılımı

Günlük üretim verilerine göre, elektrik üretiminde doğal gaz santralleri %29,2 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, %21,4 ile ithal kömür santralleri ve %13,7 ile rüzgar santralleri izledi.

İhracat ve İthalat Verileri

Ayrıca, Türkiye dün 15 bin 409 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 424 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.