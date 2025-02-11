DOLAR
36 0,04%
EURO
37,13 0,03%
ALTIN
3.372,21 -0,37%
BITCOIN
3.534.443,24 -0,81%

Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye, dünkü elektrik üretiminde 1 milyar 45 bin 243 megavatsaat ile tüketimde 1 milyar 30 bin 257 megavatsaat kaydetti.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 10:32
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'deki Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Dün, Türkiye'de günlük bazda 1 milyar 45 bin 243 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşirken, 1 milyar 30 bin 257 megavatsaat elektrik tüketimi kaydedildi.

En Yüksek ve En Düşük Elektrik Tüketimi

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik tüketim verileri incelendiğinde, en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 780 megavatsaat ile saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 315 megavatsaat ile saat 05.00'te gerçekleşmiştir.

Elektrik Üretiminde Kaynak Dağılımı

Günlük üretim verilerine göre, elektrik üretiminde doğal gaz santralleri %29,2 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, %21,4 ile ithal kömür santralleri ve %13,7 ile rüzgar santralleri izledi.

İhracat ve İthalat Verileri

Ayrıca, Türkiye dün 15 bin 409 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 424 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IKBY'de Petrol Ödemeleri Artıyor, Irak-Türkiye Boru Hattı Yeniden Faaliyete Geçebilir
2
Güvenli İnternet Merkezi, 275 Bin Kişiye Ulaştı
3
Avrupa'da Doğal Gaz Depoları Doluluk Oranı Yüzde 50'ye Düştü
4
Sevgililer Günü Alışverişleri E-Ticaret Satışlarını Yükseltiyor
5
Kırmızı Et Arzı İçin Yerli Üretim Hamlesi: Kırsalda Bereket Projesi
6
Tesla Çin'deki Enerji Depolama Fabrikasının Üretime Geçtiğini Duyurdu
7
Sberbank'ın Ocak Ayındaki Net Karı Yüzde 15,5 Artış Gösterdi

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!