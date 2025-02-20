Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı İstanbul'da Yapıldı

Türkiye ve Katar ekonomik ilişkilerini derinleştirmek için Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. İki ülke arasında yeni fırsatlar keşfediliyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:11
Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı İstanbul'da Yapıldı

Türkiye-Katar Ekonomik İlişkilerinde Yeni Dönem

Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari, Türk-Katar ekonomik ve finansal ortaklığının, işbirliğinin neler başarabileceğinin güçlü bir örneği olduğunu belirtti. Ayrıca, iki ülkenin ortak hedeflerine ulaşmak için birlikte çalışmaya devam etmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Toplantının Detayları

Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Al-Kuwari'nin katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Al-Kuwari, toplantıda yaptığı konuşmada, "Geçen yıl kasım ayında Ankara'da gösterdiğiniz misafirperverlik için teşekkür ederiz. Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ankara'daki görüşmeler oldukça verimli geçti ve bu iyi çalışmaları devam ettirerek ortaklığa katkıda bulunmak gurur verici." dedi.

Enerji Sektöründeki İşbirliği

Katar ve Türkiye yıllar içinde büyük yatırımlarla şekillenen dinamik bir ekonomik ilişki geliştirdi. Özellikle enerji sektöründeki işbirliği, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşmaları sayesinde önemli ölçüde büyüdü ve ekonomilerin çeşitlendirilmesine katkı sağladı. 2015 yılında imzalanan LNG anlaşmasının, uzun vadeli taahhütleri pekiştirerek ortak büyümeye katkıda bulunduğunu vurguladı.

Stratejik Kararlar ve Yeni Fırsatlar

Al-Kuwari, Kasım ayındaki Yüksek Stratejik Komite toplantısı sırasında imzalanan yatırım ve ticarete yönelik anlaşmaların önemine dikkat çekti. "Bugün, ülkelerimiz ekonomilerini daha fazla entegre etmeye hazırlanıyor ve teknoloji, savunma ve turizm gibi alanlarda işbirliğimizi genişletmeyi hedefliyoruz," dedi.

Al-Kuwari, Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) arasında müzakereleri devam eden Serbest Ticaret Anlaşması’nın da önemini vurgulayarak, bu anlaşmanın ticaret ve yatırım akışlarını artıracağını ve işletmeler için daha uygun bir ortam yaratacağını belirtti. Gelecekte, ortak refah için birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

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