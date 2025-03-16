Bakan Işıkhan Mersin Limanı'nda İşçilerle İftarda Buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Mersin Limanı'nda iftar programında işçilerle buluşarak sanayi ve istihdam vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 20:33
Bakan Işıkhan Mersin Limanı'nda İşçilerle İftarda Buluştu

Bakan Işıkhan Mersin'de İftar Sofrasında İşçilerle Bir Araya Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mersin Uluslararası Limanı'nda düzenlenen iftar programında liman işçileriyle bir araya geldi. Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, "Mersin Limanı'nın sağladığı avantajları en iyi şekilde kullanarak sanayi üretimimizi artıracak yeni yatırımları çok önemsiyoruz." dedi.

Dayanışmanın Gücü

Işıkhan, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşmanın arttığı bir dönem olduğunu vurgulayarak, "İftar sofrasında buluşmamız da aslında bu dayanışmanın, birlik ruhunun tezahürüdür. Lokmayı bölüşüyor ve dualarda buluşuyoruz. Bu birlik ve beraberlik, bizi daha güçlü kılan bir özelliğimizdir, Rabbim birliğimizi daim eylesin." ifadesini kullandı.

Mersin Limanı’nın Stratejik Önemi

Bakan Işıkhan, Mersin'in tarih boyunca ticaret, sanayi ve tarım açısından önemli bir şehir olduğunu belirtti. "Mersin Limanı, sadece Mersin'in değil Türkiye ekonomisinin de en stratejik noktalarından bir tanesidir," diyerek limanın kritik rolüne dikkat çekti.

İstihdamdaki Başarılar

Kentte yer alan 146 bin kayıtlı çalışanın bulunduğunu ve geçen yıl 31 bin vatandaşı işe yerleştirdiklerini anlatan Işıkhan, bu rakamların Mersin'in ekonomi üzerindeki etkisini gösterdiğini belirtti. "Özellikle kadın ve genç istihdamına büyük önem veriyoruz," dedi.

Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi

Liman işçilerine seslenen Işıkhan, "Sizlerin emeği ve alın teri, ülkemizin küresel ticaretteki gücünü artırmaktadır. En büyük önceliğimiz, çalışma şartlarını daha da iyileştirmek ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak olacaktır." diye konuştu.

Hükümetin Destekleri ve Teşvikler

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iş dünyasının önünü açacak her türlü desteği vermeye gayret ettiklerinin altını çizerek, Mersin’de sanayi üretiminin artırılmasına yönelik teşviklerin sürdüğünü belirtti. "Lojistik altyapımızı güçlendirmek ve sanayi kapasitemizi artırmak için stratejik adımlar atıyoruz," ifadelerini kullandı.

Gelecek Vizyonu

Işıkhan, Mersin'in potansiyelinin daha da gelişmesi için üretici ve ihracatçıların yanında olacağını vurguladı. "Mersin, Türkiye’nin üretim dinamosu olmaya devam edecektir. Bizlere düşen, bu şehri daha da kalkındırmak ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun güçlü yarınlar inşa etmektir," diyerek sözlerini tamamladı.

İftar programına Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir, MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy, Mersin Uluslararası Limanı Genel Müdürü Ajay Kumar Singh ve liman işçileri katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan (sağ 2), Mersin Uluslararası Limanı'nda düzenlenen iftar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan (sağ 2), Mersin Uluslararası Limanı'nda düzenlenen iftar programında işçilerle bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan (sağ 2), Mersin Uluslararası Limanı'nda düzenlenen iftar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan (sağ 2), Mersin Uluslararası Limanı'nda düzenlenen iftar programında işçilerle bir araya geldi.

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