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Döviz Piyasasında Son Durum: Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Dolar ve Euro'nun güncel değerleri hakkında bilgiler.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 09:13
Döviz Piyasasında Son Durum: Dolar ve Euro Fiyatları

Döviz Pazarında Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında döviz kurları 10 Ekim 2023 itibarıyla güncel değerleriyle işlem görmeye başladı.

Döviz Fiyatları

Dolar, 33,5350 liradan işlem görürken, Euro 36,6690 liradan açılış yaptı. Açılış Fiyatları

Döviz alım satım işlemlerine göre dolar, 33,5330 liradan alınmakta ve 33,5350 liradan satılmaktadır. Euro'nun alım fiyatı ise 36,6670 lira olup, satış fiyatı 36,6690 lira olarak belirlenmiştir.

Önceki Gün Fiyatları

Dün, doların satış fiyatı 33,4770 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,5550 lira olarak kaydedilmişti. Piyasalardaki dalgalanmalar yatırımcıların dikkatini çekiyor.

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