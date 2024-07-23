Dr. Burcu Sidar Ateş Demiroğlu Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde Göreve Başladı

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde Yeni Atama

Medical Point Gaziantep Hastanesi, akademik uzman kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeni ekibe katılan uzman isimlerden biri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Burcu Sidar Ateş Demiroğlu oldu.

Uzmanlık Alanları

Hastaneden alınan bilgiye göre, Dr. Demiroğlu'nun uzmanlık alanları oldukça geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Bu alanlar arasında:

Serebral palsi ve pediatrik rehabilitasyon

İnme rehabilitasyonu

Travmatik beyin hasarı rehabilitasyonu

Omurilik hasarı rehabilitasyonu

Ortopedik rehabilitasyon

Spor yaralanmaları

Bölgesel ağrılar

Ultrasonografi eşliğinde enjeksiyonlar

Nörolojik hastalıklarda botulinum toksin enjeksiyonları

Radyofrekans ablasyon tedavileri

Ozon tedavisi

Proloterapi

Nöral terapi

PRP / CGF

Kök hücre tedavisi

Spinal enjeksiyonlar

Dr. Demiroğlu, bu uzmanlık alanlarıyla hastaneye önemli katkılarda bulunmayı hedefliyor.