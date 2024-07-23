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Dr. Burcu Sidar Ateş Demiroğlu Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde Göreve Başladı

Medical Point Gaziantep Hastanesi, uzman kadrosunu genişletti. Dr. Burcu Sidar Ateş Demiroğlu hasta kabulüne başladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 11:56
Dr. Burcu Sidar Ateş Demiroğlu Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde Göreve Başladı

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde Yeni Atama

Medical Point Gaziantep Hastanesi, akademik uzman kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeni ekibe katılan uzman isimlerden biri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Burcu Sidar Ateş Demiroğlu oldu.

Uzmanlık Alanları

Hastaneden alınan bilgiye göre, Dr. Demiroğlu'nun uzmanlık alanları oldukça geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Bu alanlar arasında:

  • Serebral palsi ve pediatrik rehabilitasyon
  • İnme rehabilitasyonu
  • Travmatik beyin hasarı rehabilitasyonu
  • Omurilik hasarı rehabilitasyonu
  • Ortopedik rehabilitasyon
  • Spor yaralanmaları
  • Bölgesel ağrılar
  • Ultrasonografi eşliğinde enjeksiyonlar
  • Nörolojik hastalıklarda botulinum toksin enjeksiyonları
  • Radyofrekans ablasyon tedavileri
  • Ozon tedavisi
  • Proloterapi
  • Nöral terapi
  • PRP / CGF
  • Kök hücre tedavisi
  • Spinal enjeksiyonlar

Dr. Demiroğlu, bu uzmanlık alanlarıyla hastaneye önemli katkılarda bulunmayı hedefliyor.

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