Samsun Büyükşehir GES’lerle 285 Milyon TL Tasarruf Sağladı

Samsun Büyükşehir, üç GES ile 119 milyon 638 bin 919 kWh üreterek 285 milyon 141 bin TL tasarruf sağladı; 75 bin ton karbon ve 140 bin ağaç korundu.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 11:03
Samsun Büyükşehir GES’lerle Enerji Maliyetlerini Düşürdü

Üç GES ve atık enerjisiyle hem tasarruf hem çevresel kazanım

Samsun Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki üç güneş enerji santralinde (GES) ürettiği elektrikle hem kendi enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşıladı hem de 285 milyon 141 bin TL tasarruf sağladı.

Kentte elektrik maliyetlerini düşürmek amacıyla hayata geçirilen GES projeleri ve katı atık depolama tesisindeki üretim, belediyeye güçlü bir enerji kaynağı sunuyor. Belediye verilerine göre Mart 2024’ten bu yana üç GES tesisinde üretilen elektrik miktarı 119 milyon 638 bin 919 kilovatsaate ulaştı.

Bu üretimle birlikte 75 bin ton karbon salımının önüne geçilirken, sistem sayesinde 140 bin ağacın yok olması engellendi.

Halit Doğan, Samsun GES, Tekkeköy Bilim Merkezi ve Yabancılar Çarşısı çatı GES’lerinden elde edilen elektrikle belediye hizmetlerinin büyük kısmının beslendiğini vurguladı ve şöyle dedi:

"3 adet güneş enerjisi santralimiz var. Samsun GES, Tekkeköy Bilim Merkezi ve Yabancılar Çarşısı çatısındaki panellerden elektrik üretiyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ve SAMULAŞ’ın 20 elektrikli otobüsünün tüm elektrik ihtiyacını buralardan ürettiğimiz elektrik ile karşılıyoruz. SASKİ’nin enerji ihtiyacının yarısı da yine GES’lerden karşılanıyor. Katı atık depolama tesisimizde de çöplerden çiçekler oluşuyor. Burada da elektrik üretiliyor. Yıllık yaklaşık 2 milyon çiçeği burada üreterek Samsun’daki parklara dikiyor ve görsel zevke sunuyoruz"

Doğan ayrıca, Sıfır Atık Dönüşüm Projesi kapsamında 981 konut ve 436 iş yeri katılımıyla 11 ayda yaklaşık 84 ton atığın doğaya kazandırıldığını belirtti. Başkan Doğan, projeyle esnafın ekonomik fayda elde ettiğini ve Samsun’daki mavi bayraklı plaj sayısının 16’dan 19’a yükselmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Belediyenin GES yatırımları, hem kamu hizmetlerinin enerji ihtiyacını azaltıyor hem de çevresel ve ekonomik kazanımlar sağlayarak kent içinde sürdürülebilir bir enerji modeline katkı sunuyor.

