DTÖ: 2024’te Küresel Ticarette İlımlı Toparlanma Bekleniyor

Dünya Ticaret Örgütü'nden Önemli Açıklama

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 2024'ün son çeyreğinde küresel mal ticaretinde ılımlı bir toparlanma öngördüğünü bildirdi. Ancak oluşan politik belirsizlikler, bu iyileşme beklentilerini gölgeliyor.

DTÖ Mal Ticareti Barometresi Raporu

Cenevre merkezli DTÖ, Küresel Mal Ticaret Barometresi Raporunu yayımlayarak ticaretin mevcut durumu hakkında bilgi sundu. Raporda, DTÖ Mal Ticareti Barometresi'nin 102,7 ile temel değer olan 100 puanın üzerinde olduğu belirtildi. Bu durum, ticaretin 2024’ün son çeyreğinde ılımlı bir şekilde genişleyeceğine işaret ediyor.

Rapor, "Ancak, görünüm ticaret politikasındaki olası değişimler de dahil olmak üzere artan ekonomik belirsizlikler tarafından gölgelenmektedir." ifadesini içeriyor.

2022 ve 2023'teki Düşüş

Bunun yanı sıra, dünyada mal ticareti hacminin 2022'nin dördüncü çeyreğinde düşüşe geçtiği ve bu durumun 2023’ün son çeyreğine kadar devam ettiği hatırlatıldı. Ancak büyümenin son 1 yılda pozitife döndüğü vurgulandı.

Ticaret Tahminleri

DTÖ'nün son ticaret tahminine göre, 2024 yılı ticaret hacmi büyümesinin yaklaşık yüzde 2,7 oranında gerçekleşmesi bekleniyor. 2025'teki büyümenin ise yüzde 3'e ulaşacağı ifade edildi.

Asya ve Kuzey Amerika Yükselişte

Raporda, Asya ekonomilerinin ihracatının ve Kuzey Amerika ülkelerinin ithalatının 2024'ün ilk yarısında beklenenden fazla artış gösterdiği, Avrupa’ya ticaret akışlarının ise hem ihracat hem de ithalat tarafında düşmeye devam ettiğine dikkat çekildi.

Barometredeki 100'den büyük okumalar, trendin üzerinde bir büyüme olacağını gösterirken, 100'ün altındaki okumalar ise trendin altında bir büyümeye işaret ediyor. DTÖ Küresel Mal Ticareti Barometresi, yılda 4 kez yayımlanıyor.