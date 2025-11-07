DTO Başkanı Uğur Erdoğan: 'Biz büyük bir aileyiz' — Faiz indirimi ve ihracat verileri

Yayın Tarihi: 07.11.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 17:21
DTO Kasım Meclisi: Başkan Uğur Erdoğan’dan iş dünyasına değerlendirme

Denizli Ticaret Odası (DTO) Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Salih Sarıkaya yönetiminde gerçekleştirildi. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, kısa konuşmasında iş dünyasının genel gidişatı, beklentileri ve kurumun son dönemdeki hizmetleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Faiz indirimi ve ekonomik beklentiler

Başkan Erdoğan, artan maliyetler, yüksek faiz ve zayıf iç talebin KOBİ’leri ciddi biçimde zorladığını vurguladı. Erdoğan, faiz indirimi döngüsünün devam etmesinin iş dünyasının finansal açıdan önünü görmesi adına olumlu bir adım olduğunu belirterek, bu indirimin özel bankaların faiz oranlarına da yansımasını beklediklerini söyledi.

İhracat, konut satışları ve karşılıksız çek verileri

Erdoğan, ihracat ve ticaretin öncü göstergeleri olarak kabul edilen konut satışları ile karşılıksız çek verilerine ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: "Denizli olarak sektörler bazında ilk 10 aylık dönemdeki ihracatımıza baktığımızda, lokomotif sektörlerimiz olarak gördüğümüz tekstil ve ham maddelerinde yüzde 2,14, hazır giyim ve konfeksiyonda da yüzde 2,06’lık bir azalma var. Diğer öne çıkan sektörlerimizden elektrik ve elektronikte yüzde 17,56, demir ve demir dışı metallerde yüzde 14,31, madencilik ürünlerinde yüzde 9,78, çelikte ise yüzde 3,86 artış var."

Erdoğan ayrıca, karşılıksız çek sayısının Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre %36,94 azaldığını, tutar olarak ise %21,46 düşüş görüldüğünü aktardı. Konut satışlarında ise Ağustos ayına göre %9,55, geçen yılın aynı ayına göre %6,96 artış kaydedildiğini; ilk 9 aylık dönemdeki konut satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre %15,2 arttığını söyledi.

Üye sayısı ve hizmet istatistikleri

Başkan Erdoğan, DTO’ya geçen ay 158 yeni üye kaydedildiğini ve Ekim sonu itibarıyla toplam üye sayısının 23.281 olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Son 1 yılda toplam üye sayımızı %4,39 artırdık; 978 yeni üye kazandık." dedi. Ayrıca, TOBB verilerine göre yılın ilk 9 ayında kurulan 229 gerçek kişi statüsündeki işletme ile iller arasında 15’inci sırada olduklarını belirtti.

Odalarının yılın ilk 10 ayında gerçekleştirdiği işlemler hakkında Erdoğan, 683 sayısal takograf ve 509 K belgesinin verildiğini, 227 iş makinasının tescilinin onaylandığını; ayrıca 235 kapasite raporu, 36 ekspertiz raporu, 11 yerli malı belgesi ve 3 levhaya kayıtlı sigorta acentesi belgesi talepleri bulunduğunu söyledi. Gelen 5.711 evrak karşılığında 23.191 evrak düzenlendiği bilgisini verdi.

Fuar çalışmaları ve uluslararası görünürlük

Fuarlarla ilgili çalışmaların başarıyla sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, "Çok şükür her geçen gün organizasyonlarımız daha büyük ilgi görüyor." ifadelerini kullandı. Son dönemde Almanya’daki Anuga 2025 gıda ve içecek fuarı ile Canton 2025 Sonbahar Çin İthalat ve İhracat Fuarı’na 100 üyeyle katıldıklarını, şimdi ise Heimtextil fuarına hazırlandıklarını aktardı.

Erdoğan, Polonya’da düzenlenen 32’nci Uluslararası Horeca Ticaret Fuarı kapsamında yapılacak çevrim içi ikili görüşmelere 16 ülkeden sektör temsilcilerinin katılacağını, organizasyona katılımın üyeler için ücretsiz olduğunu ve toplantıların 5 Kasım’da başlayıp 20 Kasım’da sona ereceğini hatırlattı. Fuarların üreticilerin dünya pazarlarındaki görünürlüğünü artırdığını ve yeni iş bağlantıları sağladığını belirterek, işletmelerin bu tür organizasyonlara katılımını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Bir aile vurgusu

Toplantı sonrası Başkan Erdoğan, meclis üyelerine hitaben, "Biz büyük bir aileyiz. Kentimizin emektar seçkin iş insanlarının toplandığı meclisimiz ile şehrimizin, sektörlerimizin ve üyelerimizin geleceğe hazırlanması, kalkınması ve daha güçlü bir hale gelmesi için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

