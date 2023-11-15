Düşük gelirli ailelere e-Devlet başvurusu açıldı! Ayda 3.500 TL'lik yardım kampanyası başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan program kapsamında düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere sosyal ve mali destek hibeleri sağlanmaktadır. Bu kapsamda Kasım ayında dar gelirli hanelere ortalama 3.571 TL destek dağıtılacak.

Bakanlık, yaptığı açıklamanın içeriğinde sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin amacının dar gelirli ailelerin çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamak ve eğitim masraflarını karşılamak olduğunu söyledi.

Ödeme takvimi henüz açıklanmadı ancak sosyal yardımların genellikle ay ortasında ödenmesi nedeniyle sosyal yardımların 15 Kasım civarında ödenmesi bekleniyor. Diğer yardım ödemelerinde olduğu şekilde SED yardım ödemelerinde de Bakanlık, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında bilgilendirme metnini yayınlayacak.





Diğer sosyal yardımlar..

SED yardımına yönelik bekleyiş devam ederken, çeşitli sosyal yardım programları üzerinde de araştırmalar yapılıyor. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kasım ayında vatandaşlara 5 bin 97 TL evde bakım maaşı verecek. Hemşirelik bakımı maaşlarının ödeme zamanlaması açıklanmadı. Ödemenin 15 Kasım civarında yapılması planlanıyor.

Aile Destek Paketi ödemesi dün tamamlandı. Hanenin kişi başına düşen aylık gelirine göre 850 TL'den başlayıp 1.250 TL'ye kadar çıkan Aile Destek Paketi ödemelerinin yanı sıra, 650 TL'ye kadar çocuk nafakası ödemesi ve 112 TL'den 225 TL'ye kadar elektrik tüketim desteği bulunuyor. İlerleyen süreçte çeşitli destekler sağlanacak olup, bakanlığın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında duyurular yayınlanacaktır.