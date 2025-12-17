DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,09 0,22%
ALTIN
5.934,89 -0,28%
BITCOIN
3.706.675,83 1,02%

Düzce'den bin 384 ton 795 kilo kedi ve köpek maması ihracı

Düzce, bu yıl ilk kez ihracat kalemine giren kedi ve köpek mamasıyla 9 ayda toplam bin 384 ton 795 kilo ihracat gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:04
Düzce'den bin 384 ton 795 kilo kedi ve köpek maması ihracı

Düzce'den bin 384 ton 795 kilo kedi ve köpek maması ihracı

DÜZCE (İHA)

Düzce’nin ihracat kalemine bu yıl giren kedi ve köpek maması ihracatı, 9 ayda toplam bin 384 ton 795 kilo olarak kayıtlara geçti.

Düzce’de ihracat kalemleri arasında yer alan fındık, orman ürünleri ve gıda maddelerine bu yıl ilk kez kedi ve köpek maması da eklendi. Bu yeni ürünle birlikte kentte ihraç edilen pet gıda miktarı bin tonun üzerine çıktı.

İhracat Rakamları

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, dünyaya yapılan sevkiyatlar aylara göre şöyle gerçekleşti: mart ayında 77 ton, nisan ayında 87 ton, mayıs ayında 229,2 ton, haziran ayında 27,1 ton, temmuz ayında 189,3 ton, ağustos ayında 171,250 ton, eylül ayında 153,645 kilo, ekim ayında 190 ton, kasım ayında 267,3 ton. Toplamda bin 384 ton 795 kilo kedi ve köpek maması ihraç edildi.

Uzmanlara göre Düzce’de ihracat kalemleri her geçen yıl yenileri eklenerek çeşitleniyor; pet gıda ihracatının listede yer alması kentin ticari çeşitliliğini artırıyor.

DÜZCE'NİN İHRACAT KALEMİNE BU YIL GİREN KEDİ KÖPEK MAMASI İHRACATI 9 AYDA BİN 384 TON 795 KİLO...

DÜZCE'NİN İHRACAT KALEMİNE BU YIL GİREN KEDİ KÖPEK MAMASI İHRACATI 9 AYDA BİN 384 TON 795 KİLO GERÇEKLEŞTİ.

İLGİLİ HABERLER

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadooğlu Yağ, İhracatın Yıldızları 2025'te 7. Sırada
2
Düzce'den bin 384 ton 795 kilo kedi ve köpek maması ihracı
3
MIP, Türkiye’nin İlk Tam Entegre Saha Otomasyonunu Hayata Geçirdi
4
Altunkaya Grup'e 'İhracatın Yıldızları' Ödülü
5
Bartın'da Kooperatifler ve Sürdürülebilir Kalkınma: BM 2025 Paneli
6
Düzce'den 22 bin 310,95 Ton Orman Ürünü İhracatı Geçen Yılı Aştı
7
Bursa'da Gölbaşı Göleti Kuruma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi