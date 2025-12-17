Düzce'den bin 384 ton 795 kilo kedi ve köpek maması ihracı

DÜZCE (İHA)

Düzce’nin ihracat kalemine bu yıl giren kedi ve köpek maması ihracatı, 9 ayda toplam bin 384 ton 795 kilo olarak kayıtlara geçti.

Düzce’de ihracat kalemleri arasında yer alan fındık, orman ürünleri ve gıda maddelerine bu yıl ilk kez kedi ve köpek maması da eklendi. Bu yeni ürünle birlikte kentte ihraç edilen pet gıda miktarı bin tonun üzerine çıktı.

İhracat Rakamları

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, dünyaya yapılan sevkiyatlar aylara göre şöyle gerçekleşti: mart ayında 77 ton, nisan ayında 87 ton, mayıs ayında 229,2 ton, haziran ayında 27,1 ton, temmuz ayında 189,3 ton, ağustos ayında 171,250 ton, eylül ayında 153,645 kilo, ekim ayında 190 ton, kasım ayında 267,3 ton. Toplamda bin 384 ton 795 kilo kedi ve köpek maması ihraç edildi.

Uzmanlara göre Düzce’de ihracat kalemleri her geçen yıl yenileri eklenerek çeşitleniyor; pet gıda ihracatının listede yer alması kentin ticari çeşitliliğini artırıyor.

