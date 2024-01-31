e-Devlet'te paranız kalmış olabilir! Geri almayanın parası buhar olacak

2008 yılında hayata geçirilen elektronik yönetim sistemi, 7 bine yakın hizmetle vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) bakiye sorgulama bunlardan sadece bir tanesidir. Otomatik olarak sigortalı çalışanları da kapsayan BES'te fon birikmiş olabilirsiniz. Pek çok insan paralarının biriktiğini bile bilmiyor. Elektronik yönetim aracılığıyla hesabınızda para birikip birikmediğini kontrol ederek hesap hakkında sorular sorabilirsiniz.





E-devlet, vatandaşlara devlet hizmetlerini elektronik ortamda sunarak günlük hayatı önemli ölçüde kolaylaştıran, bilmediğimiz birçok hizmeti sunuyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve bireysel ücret araştırmaları bunlardan sadece ikisidir.

BES'TE BİRİKMİŞ PARANIZ OLABİLİR

Hesabınıza eğitim, sağlık veya sosyal güvenlik kurumu tarafından ödeme yapabilir. Yatırılan bu paralar, adınıza oluşturulan PTT banka hesabına veya çalışanların sigortalı olduğu BES (Özel Emeklilik Sistemi) tarafından her ay belirli bir tutar kesilen elektronik yönetim sistemine kayıtlı bir banka hesabına aktarılır.





E-DEVLETTEN BES BAKİYE SORGULAMA YAPABİLİRSİNİZ

Pek çok kişi bunu bilmiyor ve ilerleyen zamanlarda burada biriken miktar büyük miktarlara ulaşabilir. Elektronik yönetim aracılığıyla bu ödemeleri sorgulamak çok kolaydır. Adına yapılan ödemelere ilişkin bilgi alabilmek için elektronik yönetim sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel emeklilik sisteminde ne kadar para biriktiğini görmek için e-Devlet BES bakiye sorgulama sayfasına giderek otomatik bireysel emeklilik sekmesini seçerek bu tutarı sorgulayabilirsiniz.