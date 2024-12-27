e-Ticarette İhlal Durumunda İdari Para Cezaları Artırıldı

Ticaret Bakanlığı'ndan Çarpıcı Düzenleme

Ticaret Bakanlığı, elektronik ticaret (e-ticaret) alanında belirlenen esasların ihlali durumunda uygulanacak idari para cezalarını yeniden değerleme oranında artırdı. Bu kapsamda, 2025 yılında uygulanacak cezalara ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cezalar Yüzde 43,93 Artacak

Yeni tebliğe göre, elektronik ticaretin düzenlenmesine ilişkin kanunun 12. Maddesiyle belirlenen idari para cezaları, 2024 için tespit edilen %43,93'lük yeniden değerleme oranıyla güncellendi.

Yüksek Cezalar Bekleniyor

e-ticaret hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini bozan uygulamalar veya **tek taraflı değişiklikler** yapan aracı hizmet sağlayıcılara, 22 bin 807 lira ile 228 bin 71 lira arasında ceza kesilebilecek. Süresi içinde ödeme yapmayanlar için ek cezalar uygulanması öngörülüyor.

Aracılık Sözleşmesine Dikkat!

Aracılık sözleşmesinin açık ve anlaşılır olmaması durumunda, her aykırılık için 22 bin 807 lira ceza uygulanacak. Ürün fiyatlarında tek taraflı değişiklik yapan aracı hizmet sağlayıcıya ise 1 trilyon 140 milyon 357 bin 390 lira ceza kesilecek.

Yüksek İhtiyaçlar ve Bilgi Sunumuna Ceza

Bakanlık tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri sunmayan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilere, 114 bin 35 lira ile 570 bin lira arasında ceza uygulanacak. Lisans başvurusu yapmayan hizmet sağlayıcılar için ödenecek ceza miktarı ise 22 milyon 807 bin 147 liraya kadar çıkıyor.

Dikkat Edilmesi Gereken Tarih

Uygulama 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Hizmet sağlayıcıların belirtilen süreler içinde aykırılıkları gidermemesi durumunda, içerik erişiminin engellenmesi gibi tedbirler alınabileceği vurgulanıyor.