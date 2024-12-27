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EAE Elektrik A.Ş.'ye Rekabet Soruşturması Açıldı

Rekabet Kurulu, EAE Elektrik Asansör Endüstrisi A.Ş.'ye yanıltıcı beyanlar nedeniyle soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:44
EAE Elektrik A.Ş.'ye Rekabet Soruşturması Açıldı

Rekabet Kurulu'ndan EAE Elektrik A.Ş.'ye Soruşturma

Rekabet Kurulu, EAE Elektrik Asansör Endüstrisi İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye, rakip ürünleri hakkında yanıltıcı ve kötüleyici beyanlarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma açıldığını duyurdu.

Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, EAE Elektrik'in rakiplerinin ürünlerine dair yanılgı yaratacak beyanlarla müşterilerini kendi ürünlerine yönlendirdiği belirtiliyor.

Ayrıca, söz konusu soruşturmanın sonucu olarak alınan kararın bir mahkeme tarafından iptal edildiği ve bu kararın gereğinin yerine getirilmesi amacıyla yeni bir soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Rekabet Kurulu, bu tür soruşturmaların, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin veya birliklerin yasaları ihlal ettiği veya ihlal edeceği anlamına gelmediğini de ifade etti.

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