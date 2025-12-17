DOLAR
EBRD Heyeti ING Türkiye Gaziantep Şubesini Ziyaret Etti

EBRD heyeti, ING Türkiye ve EY iş birliğiyle yürütülen deprem bölgesi araştırması kapsamında Gaziantep Şubesini ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:44
Deprem bölgesinin ekonomik toparlanması için saha çalışmaları Gaziantep'te devam ediyor

ING Türkiye, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Ernst & Young Türkiye (EY) iş birliğiyle yürütülen deprem bölgesi kalkınma araştırmasına Gaziantep’te katkı sundu. Araştırma kapsamında EBRD Finansal Kurumlar Başkanı Francis Malige ve beraberindeki heyet, ING Türkiye Gaziantep Şubesi’ni ziyaret etti.

EBRD, Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı III (GEFF III) kapsamında, 2023 yılı şubat ayında gerçekleşen deprem felaketinden etkilenen firmaları desteklemeyi hedefliyor. Bu doğrultuda yürütülen "Türkiye - 2023 Depreminden Etkilenen Bölgenin Değerlendirilmesi - Bölgesel Kalkınma Gereksinimleri ve Özel Sektörün Bölgenin Canlandırılmasını Desteklemesi" başlıklı araştırmanın saha çalışmalarıyla bölgedeki ihtiyaçlar ve potansiyel tespit ediliyor.

Araştırma, 2023 depremlerinden etkilenen illerdeki ekonomik toparlanmayı desteklemeyi, özel sektörün bölgesel kalkınmadaki rolünü güçlendirmeyi ve bölgenin özel ihtiyaçlarına yönelik destek mekanizmaları geliştirmeyi amaçlıyor. Ziyaret sırasında işletmelerin ihtiyaçları, bankanın bölge ekonomisine katkısı ve yerel ağlar hakkında bilgi paylaşıldı.

Şube ziyaretinin ardından heyet, ING Türkiye aracılığıyla bir firma ziyareti gerçekleştirerek üretim ve ihracat süreçleri hakkında bilgi aldı. Yapılan görüşmelerin, saha çalışmalarına ve EBRD’nin bölgeye yönelik finansman modellerine katkı sağlaması bekleniyor.

Açıklamaya göre banka, Gaziantep’teki güçlü ağı ve bölgedeki işletmelerle kurduğu yakın ilişkiler aracılığıyla EBRD’nin deprem bölgesine yönelik finansman ve kalkınma çalışmalarına destek vermeyi sürdürecek.

