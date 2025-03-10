Asya Borsalarında Karışık Seyir: Çin'in Zayıf Talepleri Etkili Oluyor

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izleniyor. Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı politikalarının ticaret savaşlarını artıracağı ve ABD ekonomisini yavaşlatacağı endişeleri, borsa hareketlerini etkiliyor.

Çin'de Zayıf İç Talep

Çin'in zayıf iç talebine işaret eden enflasyon verileri, Asya piyasalarında dalgalanmaya sebep oldu. Çin'de tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüş, şubatta da devam etti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 gerilerken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yüzde 2,2 azaldı.

Analistler, bu durumun Çin ekonomisi için önemli bir risk oluşturduğunu belirtiyorlar. Yerel yönetimlerin borç riskleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüş, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'i olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

İhracat Verilerinde Düşüş

Çin'in ihracatındaki artış, yılın ilk iki ayında ABD'nin ticari tarifeleri artırması ve ticaret savaşlarına dair endişelerle yavaşladı. Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, Ocak-Şubat 2025 döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artarak 539,94 milyar dolara ulaştı ancak önceki çeyrekteki artış ivmesinin gerisinde kaldı.

Japonya'daki Ekonomik Gelişmeler

Japonya'da ocak ayına ait cari işlemler dengesi 256,7 milyar yen açık vererek tahminlerin altında kaldı. Öte yandan, Japon tahvil piyasalarındaki yükseliş de dikkat çekiyor; 10 yıllık devlet tahvil getirileri yüzde 1,57 seviyesini görerek 2008'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Borsa Performansları

Tüm bu gelişmelerle birlikte, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 36.990 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 2.570 puandan kapandı. Ancak Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 düşüşle 23.867 puandan, Çin'de ise Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 3.368 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,3 değer kazancıyla 74.580 puanda seyrediyor.