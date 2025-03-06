ECB Başkanı Lagarde'dan Faiz Kararlarına İlişkin Açıklamalar

Lagarde'dan Kritik Açıklamalar

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB Yönetim Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, faiz oranlarıyla ilgili önceden taahhüt vermeyeceklerini vurguladı. "Eğer veriler hedefimize ulaşmak için uygun para politikasının kesintiye gitmek gerektiğini gösteriyorsa, bunu yapacağız," dedi.

Ekonomik Göstergeler ve Faiz İndirimi

Lagarde, ECB Yönetim Konseyi'nin zayıflayan ekonomi karşısında altıncı faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdüğünü ifade etti. Frankfurt'ta yapılan basın toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda alınan bu kararın ardından ekonomik büyüme, riskler ve enflasyon konularında önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşsizlik Oranı ve İmalat Sanayi

Avro Bölgesi'nde imalat sanayisinin ekonomik büyümenin önünde önemli bir engel teşkil ettiğini ancak iş gücü piyasasının sağlam kaldığını ve işsizlik oranının tarihsel olarak düşük seviyelerde bulunduğunu belirten Lagarde, belirsizliğin yatırımları engellediğini dile getirdi.

Büyüme Tahminleri ve Enflasyon Beklentileri

Lagarde, ECB ekonomistlerinin 2025 ve 2026 yılları için büyüme tahminlerini %0,2 puan düşürmesinin nedenini zayıf ihracat beklentileri ve yüksek ticari belirsizlik olarak açıkladı. Ayrıca yurt içi enflasyonun yüksek kaldığını, ancak enflasyon beklentisi göstergelerinin çoğunun %2'lik hedefe dönüşü desteklediğini de belirtti.

Savunma ve Altyapı Yatırımları

Ekonomik büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu aktaran Lagarde, daha fazla savunma ve altyapı yatırımlarının Avro Bölgesi'nde büyümeyi artırabileceğini ifade etti. Bu konuda Almanya ve Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan mali değişikliklerin "devam eden bir çalışma" olduğuna dikkat çekti.

Riskler ve Belirsizlikler

Faiz indirme kararının oy birliğiyle alındığını aktaran Lagarde, ekonominin durumu, projeksiyonlar ve karşılaşılan riskler hakkında yapılan kapsamlı tartışmalar sonucunda bu karara varıldığını belirtti. Ayrıca, ECB'nin faiz konusunda önceden taahhütte bulunmama durumu konusunda, "Veriler durumun böyle olmadığını gösteriyorsa, duraklayacağız," dedi.

Gümrük Tarifeleri Üzerine Değerlendirmeler

Lagarde, Avrupa Birliği'nin ABD ile gümrük tarifeleri müzakerelerine "güçlü pozisyonda" girmesi gerektiğini vurgulayarak, gümrük tarifelerinin ekonomi için olumsuz olduğunu söyledi. Bu durumu "oluşturulan belirsizlik ve zayıflamış güvenin yatırımları, tüketimi ve istihdamı frenlemesi" olarak değerlendirdi.

Sonuç

Lagarde'nin ifade ettiği üzere, çok büyük belirsizliklerin hâkim olduğu bu dönemde ECB'nin yaklaşımı verilere dayanacak. Gelecek faiz kararı ise 17 Nisan'da açıklanacak.