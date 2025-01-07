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ECB: Tüketicilerin Orta Vadeli Enflasyon Beklentileri Yükseliyor

ECB'nin anketine göre Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin enflasyon beklentileri artış gösteriyor. 12 aylık beklenti %2,5'ten %2,6'ya yükseldi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:51
ECB: Tüketicilerin Orta Vadeli Enflasyon Beklentileri Yükseliyor

ECB Açıklıyor: Enflasyon Beklentileri Artıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını açıkladı ve Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentilerinin yükselişinin sürdüğünü duyurdu.

12 Aylık Enflasyon Beklentileri

Yapılan ankete göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 aylık ortalama enflasyon beklentisi %2,5'ten %2,6'ya yükseldi. Ekim 2024’te bu beklenti %2,4’ten %2,5’e çıkmıştı. Ayrıca, gelecek üç yıl için enflasyon beklentisi %2,1'den, Temmuz ayından bu yana en yüksek seviye olan %2,4'e yükseldi.

ECB Hedefleri Üzerinde Beklentiler

Her iki beklentinin de ECB'nin %2'lik enflasyon hedefinin üzerinde olması dikkat çekiyor. Daha önce ECB yetkilileri, bu seviyeleri %2 hedefine “yakın” olarak değerlendirmişti.

Ekonomik Büyüme Beklentileri Düşüşte

Tüketicilerin ekonomik büyüme ile ilgili beklentileri ise önceki aya göre 0,2 puan düşerek % -1,3 seviyesine geriledi. ECB'nin Tüketici Beklentileri Anketi, aylık olarak yayımlanıyor ve Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika gibi ülkelerden yaklaşık 14 bin kişiyle gerçekleştiriliyor.

Enflasyon ve Faiz Politikası

Enflasyon beklentileri, Merkez Bankasının para politikası açısından kritik bir öneme sahip. ECB’nin faizi artırma kararları, enflasyon görünümünü belirlemede etkili olacak. Öte yandan, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avro Bölgesi’nde kasım 2024’te %2,2 olan yıllık enflasyonun, aralık 2024’te %4’e yükseldiği gözlemlenmiştir.

Faiz İndirimleri ve Gelecek Toplantılar

ECB, 12 Aralık’ta piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye yönelik dördüncü faiz indirimine giderek, üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Bankanın mevduat faiz oranı %3,25'ten %3'e indirildi. ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı ise 30 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Son haftalarda ECB temsilcileri, azalan enflasyon riskleri ve zayıf ekonomik görünüm ışığında 2025’te daha fazla faiz indirimi sinyalleri vermişlerdi.

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