ECB Tutanakları: Üyeler 'Düşük Fiyat Artışı' Konusunda Fikir Ayrılığı Yaşıyor

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekim ayı para politikası toplantısına ilişkin tutanaklar, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin ekimdeki faiz indirimini risklere karşı bir korunma olarak değerlendirdiklerini ve aşırı düşük fiyat artışı riski konusunda bölünmüş göründüklerini gösterdi.

Kritik Faiz İndirim Kararı

ECB Yönetim Konseyi'nin 16-17 Ekim tarihlerinde Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlediği toplantıda, yılın üçüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan indirme kararı aldığı belirtildi.

Üyeler Arasındaki Görüş Ayrılıkları

Tutanaklarda, faiz oranlarının kısıtlayıcı bölgede kalacağı ve dezenflasyonist süreci desteklemeye devam edeceği göz önüne alındığında, üyelerin faiz indirimiyle ilgili çok az risk gördüğü aktarılıyor. Ayrıca, "Gelen veriler, piyasa katılımcılarının hem enflasyondaki düşüşün hem de para politikasındaki gevşeme döngüsünün hızını ve kapsamını fiyatlamalarını zorlaştırmıştır." ifadesi dikkat çekiyor.

Düşük Enflasyon ve Ekonomik Faaliyet

ECB'nin ekim ayındaki faiz indiriminin, çok düşük enflasyon ve zayıf büyüme tehlikesini ortadan kaldırmayı hedeflediği belirtilirken, şimdi hareket geçmenin aşağı yönlü risklere karşı bir korunma sağlayabileceği vurgulanıyor. Ekonomik faaliyet göstergelerinin yavaşlaması ve enflasyondaki aşağı yönlü sürprizin geçici olduğunu kanıtlanması durumunda Aralık ayında faiz indiriminden kaçınılabileceğine dikkat çekiliyor.

2025 ve Sonrasındaki Enflasyon Tahminleri

Tutanaklarda, Konsey üyelerinin enflasyonun 2025 sonu için önceki tahminlerden daha erken yüzde 2'ye ulaşacağı konusunda fikir birliği içinde olduğu ifade ediliyor. Ancak, 2025 sonrası için enflasyon konusunda farklı görüşler ortaya çıkıyor. Üyeler, 'çok düşük ekonomik büyüme, finansal sistemde zayıflama, ücret baskılarının ortadan kalkması ve enflasyon beklentilerinde aşağı yönlü bir kayma'nın, enflasyonun hedefin altında kalması için mevcut olmayan faktörler olduğunu belirtiyorlar.

Faiz Oranı Gelişmeleri ve Gelecek Toplantılar

ECB, Haziran 2024 itibarıyla faiz oranlarında dönüşe başlarken, 17 Ekim'de zayıflayan ekonomiye karşı üçüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Bu süreçte, bankalar için kritik öneme sahip ve ECB'ye kısa vadede fazla mevduatlarını ilettikleri mevduat oranı çeyrek puan düşürülerek yüzde 3,25'e çekildi.

ECB yetkilileri, enflasyonu %2 hedefine geri getirmek için gerekli olduğu sürece faiz oranlarını yeterince kısıtlayıcı seviyelerde tutacaklarını belirtirken, önümüzdeki 12 Aralık'ta yapılacak faiz toplantısında 25 baz puanlık dördüncü faiz indiriminin beklendiği kaydediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.