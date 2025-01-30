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ECB, Zayıf Ekonomiye Yanıt Olarak Faizleri Beşinci Kez Düşürdü

Avrupa Merkez Bankası, zayıflayan ekonomiye karşı faiz oranlarını beşinci kez düşürdü, mevduat faizi yüzde 2,75'e indirildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:25
ECB, Zayıf Ekonomiye Yanıt Olarak Faizleri Beşinci Kez Düşürdü

ECB, Ekonomik Zorluklarla Mücadele İçin Faiz İndirimine Gitti

Avrupa Merkez Bankası (ECB), zayıf ekonomik büyüme ve piyasa beklentileri doğrultusunda beşinci kez faiz oranlarını düşürdü. İlk yönetim kurulu toplantısında açıklanan kararlarla, mevduat faiz oranı yüzde 3'ten yüzde 2,75'e indirildi.

Faiz Oranlarındaki Değişiklikler

ECB, ayrıca refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizi oranlarını da 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2,90 ve yüzde 3,15 seviyelerine çekti. Böylece, bu yılın ilk toplantısında refinansman faizi ve marjinal fonlama faizi Mart 2016'dan, mevduat faizi ise Eylül 2019'dan bu yana beşinci kez indirilmiş oldu.

Ekonomik Durum ve Gelecek Tahminleri

ECB'nin bu indirim kararı, Avro Bölgesi'nde yavaşlayan ekonomik büyüme ile enflasyon tahminleri arasında bir denge sağlama çabasının bir parçası olarak kaydedildi. Banka, Aralık 2024 itibariyle enflasyonun yüzde 2,4 seviyesine ulaşmasını öngörürken, hedefinin %2 olduğunu belirtmektedir.

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