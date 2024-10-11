Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde Sokak Sağlıklaştırma Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne'nin Saraçlar Caddesi'nde Yenilenme Süreci

Edirne'nin merkezi konumundaki Saraçlar Caddesi'nde "sokak sağlıklaştırma" çalışmaları hızla devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Edirne Valiliği işbirliğinde gerçekleştirilen bu proje, caddenin tarihi yapısının korunması amacıyla hayata geçiriliyor.

Tadilat ve Yenileme Çalışmaları

Proje kapsamında, caddedeki yapıların cephelerine sonradan eklenen kaplamaların kaldırılması, pencere doğramalarının yenilenmesi ve eski dükkan doğramalarının ahşapla değiştirilmesi planlanıyor. Ayrıca, tabelaların belirli bir düzende asılarak estetik bir görünüm elde edilmesi hedefleniyor. Caddedeki görsel kirliliğin azaltılması için klima, anten ve elektrik kabloları gibi unsurların çatıya veya arka cepheye taşınması düşünülüyor.

Komşu Caddeler de Değişiyor

Çalışmaların caddenin bağlantı noktası olan Çilingirler ve Balıkpazarı caddelerini de kapsayacağı belirtiliyor. Projenin tamamlanmasının yaklaşık iki yıl sürmesi öngörülüyor.

Esnaf ve Vatandaşlar Ne Düşünüyor?

Saraçlar Caddesi esnafından Mustafa Kaya, projeyi değerlendirdi ve tamamlandığında caddenin daha estetik bir görünüm kazanacağını söyledi. Kaya, "Proje tamamlanana kadar zorluklar yaşayacağız ama sonrasında görünüm çok güzel olacak. Tabelalarda düzen sağlanması bizim için önemliydi," dedi.

Vatandaşlardan Doğa Erkol ise caddenin güncellenmesi için uzun zamandır bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Erkol, "Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatlarıyla başlayan bu çalışmaları heyecanla bekliyoruz. Saraçlar, şehrin kalbi ve ticaret merkezi; hak ettiği güzelliği kazanacak," ifadelerini kullandı.