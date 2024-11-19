DOLAR
34,57 -0,13%
EURO
36,55 0,21%
ALTIN
2.923,34 -0,76%
BITCOIN
3.177.573,95 -0,75%

Ekim Ayında İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi 66,89 Puan

Ekim ayında İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 0,25 puan azalarak 66,89 puana geriledi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 14:42
Ekim Ayında İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi 66,89 Puan

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından açıklanan verilere göre, İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi ekim ayında 66,89 puan oldu. Bu, bir önceki aya göre 0,25 puanlık bir azalma anlamına geliyor.

Ekim ayı sonuçlarına göre, endeksin sınırlı bir gerileme yaşadığı, özellikle yurt içi faaliyetlerin zayıf performans gösterdiği vurgulandı. Rapor, mevsimsellik katkısının endekslere yansımasının olmadığını ve iç pazardaki yavaşlamanın daha belirgin hale geldiğini belirtti. İhracat pazarlarında duraklama sürerken, güven ve beklentilerin de zayıf kaldığı ifade edildi.

Faaliyet Endeksi'nde Sınırlı Artış

Ekim ayında Faaliyet Endeksi 141,7 puana yükseldi. Ancak, bu artışa karşın Faaliyet Endeksi geçen yılın aynı döneminin altında kaldı. Ekim ayında, yurt içi satışlarda sınırlı bir artış gerçekleşmesine rağmen, ihracat verilerinde bir değişiklik yaşanmadı.

Raporda, inşaat malzemesi sanayisinde faaliyetlerin, sıkılaşma politikaları, mevsimsellik ve ihracat pazarlarındaki gelişmelere dayandığı ifade edildi.

Güven Endeksi'nde Daralma

İç pazarın durağan olması, faaliyetlerin zayıf kalmasına neden olurken, Güven Endeksi de 0,45 puan azalarak 29,58 puana geriledi. Sıkılaştırma politikalarının iç pazarda işleri yavaşlattığı ve finansmana erişimdeki zorlukların sürdüğü raporda dikkat çekildi.

Beklenti Endeksi'nde Düşüş

Beklenti Endeksi, ekim ayında 53,1 puana düşerek 9 ay üst üste azalma kaydetti. Yurt içi siparişlerdeki zayıflamanın beklentiler üzerinde sınırlandırıcı etkisi olduğu vurgulanırken, gelecek dönemde üretim, yatırım ve istihdam beklentilerinin belirgin bir şekilde azaldığı kaydedildi.

Sonuç olarak, Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesinin zayıf kalması ve mevsimselliğin olumsuz etkilerinin süreceği ifade edildi. İnşaat malzemesi sanayisinin geleceği, ekonomi politikalarının etkileri ve ihracat pazarlarındaki gelişmelerle belirlenecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ticaret Bakanı Bolat'tan Irak'la Ticaret Vurgusu: 30 Milyar Dolar Hedefi
2
Ekim Ayında İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi 66,89 Puan
3
AYSAF 2023: İstanbul Fuar Merkezi'nde Ayakkabı Sanayisi Buluşması
4
Ankara Sanayi Odası İstişare Kurulu Ekonomik Değerlendirmelerde Bulundu
5
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi
6
Bakan Bayraktar, 2035 Yenilenebilir Enerji Yol Haritasını Açıklayacak
7
Almanya'da Yatırımcı Güveni Faiz İndirimi Beklentisiyle Yükseldi

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek