Ekim Ayında İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi 66,89 Puan

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından açıklanan verilere göre, İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi ekim ayında 66,89 puan oldu. Bu, bir önceki aya göre 0,25 puanlık bir azalma anlamına geliyor.

Ekim ayı sonuçlarına göre, endeksin sınırlı bir gerileme yaşadığı, özellikle yurt içi faaliyetlerin zayıf performans gösterdiği vurgulandı. Rapor, mevsimsellik katkısının endekslere yansımasının olmadığını ve iç pazardaki yavaşlamanın daha belirgin hale geldiğini belirtti. İhracat pazarlarında duraklama sürerken, güven ve beklentilerin de zayıf kaldığı ifade edildi.

Faaliyet Endeksi'nde Sınırlı Artış

Ekim ayında Faaliyet Endeksi 141,7 puana yükseldi. Ancak, bu artışa karşın Faaliyet Endeksi geçen yılın aynı döneminin altında kaldı. Ekim ayında, yurt içi satışlarda sınırlı bir artış gerçekleşmesine rağmen, ihracat verilerinde bir değişiklik yaşanmadı.

Raporda, inşaat malzemesi sanayisinde faaliyetlerin, sıkılaşma politikaları, mevsimsellik ve ihracat pazarlarındaki gelişmelere dayandığı ifade edildi.

Güven Endeksi'nde Daralma

İç pazarın durağan olması, faaliyetlerin zayıf kalmasına neden olurken, Güven Endeksi de 0,45 puan azalarak 29,58 puana geriledi. Sıkılaştırma politikalarının iç pazarda işleri yavaşlattığı ve finansmana erişimdeki zorlukların sürdüğü raporda dikkat çekildi.

Beklenti Endeksi'nde Düşüş

Beklenti Endeksi, ekim ayında 53,1 puana düşerek 9 ay üst üste azalma kaydetti. Yurt içi siparişlerdeki zayıflamanın beklentiler üzerinde sınırlandırıcı etkisi olduğu vurgulanırken, gelecek dönemde üretim, yatırım ve istihdam beklentilerinin belirgin bir şekilde azaldığı kaydedildi.

Sonuç olarak, Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesinin zayıf kalması ve mevsimselliğin olumsuz etkilerinin süreceği ifade edildi. İnşaat malzemesi sanayisinin geleceği, ekonomi politikalarının etkileri ve ihracat pazarlarındaki gelişmelerle belirlenecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.